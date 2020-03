Los deportistas españoles, indignados por no poder entrenar: Alemania e Italia sí lo permiten por los JJOO

Hace unos días se decretó el estado de alarma en España debido al coronavirus, es decir, nadie iba a poder salir a la calle, al menos en los próximos 15 días, a no ser que fuese por causas mayores.

Todo eso implicó que los deportistas españoles clasificados para los JJOO de Tokio 2020 o con posibilidad de acudir a la cita olímpica, que a priori tendrá lugar del viernes 24 de julio al domingo 9 de agosto, no iban a poder entrenar en las calles o en sus respectivos pabellones, por lo que sus casas se han convertido en su lugar de entrenamiento.

La cosa parece que empeorará en unos días ya que, debido al avance del Covid-19, esta cuarentena se prorrogará al menos casi un mes más. España no es el único país que ha adoptado esta medida ya que Italia, que aplicó el estado de alarma antes que España, está en las mismas condiciones. Eso sí, a los deportistas de élite que vayan acudir a Tokio o tengan posibilidades de hacerlo, se les permite entrenar fuera de casa. Al igual que en Alemania. El único país con la misma restricción que España es Francia.

Todo ello ha hecho que muchas voces del mundo del deporte hayan solicitado el aplazamiento de los JJOO a otra fecha, ya que muchos de ellos compiten en desigualdad de condiciones respecto a otros deportistas, y no se podrán preparar bien ni entrenar en condiciones debido a que muchos no pueden salir de sus casas a consecuencia de la cuarentena provocada por el coronavirus.

La situación en España

En Francia, como en España, los deportistas de élite, en particular los que preparan los Juegos Olímpicos de Tokio, están confinados en casa para protegerse del coronavirus, sin ningún trato especial respecto al resto de ciudadanos. Y de momento parece que la situación va a seguir así.

Carolina Marín, durante la semifinal del All England de bádminton EFE

La desigualdad con la que los atletas de alto rendimiento llegarán a los Juegos de Tokio es una queja creciente entre los deportistas españoles. Han sido muchos los rostros del deporte español que en los últimos días han clamado por la oportunidad de poder entrenarse y seguir con su preparación de cara a los próximos Juegos Olímpicos.

Poder salir a la calle

"Yo he pedido permiso para ir a alguna piscina o al mar. Lo pedía como un pequeño favor que nos podían hacer. Queremos que esta crisis pase lo más rápido posible y si pudiésemos hacer lo mismo que antes, mejor. Cuanto más recursos nos den, estaremos mejor preparados para los JJOO", comentó el nadador Alberto Martínez en una entrevista para EL ESPAÑOL.

Alberto Martínez, durante una prueba de natación

"Correr es el trabajo de un deportista y lo que le da de comer. En otros países han concedido medidas especiales para que los deportistas de élite pueda salir a la calle en vez de correr en casa con una cinta. Seguro que hay alguna manera en la que el COE pueda emitir un certificado que lo tengas que llevar en mano cuando corres, por lo que si te para la policía lo puedes enseñar. Se podría coger el BOE donde aparece los deportistas de alto nivel y permitirles que salgan a entrenar a la calle", expresó el atleta Carles Castillejo en una entrevista para EL ESPAÑOL.

Aplazamiento de los JJOO

Muchos atletas o deportistas en general han solicitado directamente el aplazamiento de los JJOO debido a que no podrán entrenar con las mismas condiciones que otros que acudan a la cita olímpica, lo que les haría llegar en desventaja.

La atleta española María Pérez, campeona de Europa de 20 km marcha, solicitó el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 porque considera que "en estos terribles momentos para todos" los deportistas olímpicos no competirían en pie de igualdad.

"Tokyo 2020 van a ser mis primeros JJOO, el sueño de todo deportista, pero si algo he aprendido de mis referentes olímpicos, es que uno de los valores esenciales es el de la igualdad de condiciones. Por mucho que me duela, me uno a la petición de aplazamiento de estos Juegos", expresó María.

Álvaro Martín, durante una prueba Instagram: (@alvaro_atletismo)

En la misma línea que María estaba Álvaro Martín, campeón de Europa en 20 km marcha, que también reclamaba el aplazamiento de los Juegos alegando que el confinamiento obligado durante el estado de alarma por la pandemia de coronavirus, determina que no todos los deportistas estén "en pie de igualdad".

"Con todo el dolor del mundo, creo que es necesario que se aplacen los Juegos Olímpicos. No estamos todos los países en la misma situación. Unos se recuperarán antes, otros más tarde... y así no estamos en pie de igualdad", afirmó el marchador español.

Martín se refirió también a la desigualdad entre deportes. "Aquí en España, en el confinamiento, yo puedo comprar una cinta de correr y puedo entrenar, no de la misma manera que saliendo a la calle, pero sí muy parecido. En cambio, ¿qué hace un nadador? ¿un deporte de equipo? ¿deportes de lucha?".

"Yo tengo la mínima para los Juegos Olímpicos desde el año pasado, pero compañeros/rivales míos, no. No tendrían las mismas oportunidades para realizar la mínima. Así no se puede. Por nuestra salud, por acabar con el virus todos juntos, pido que se aplacen los JJOO", proclamó.

Sin cambios, de momento, en España

José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte, respondió a la carta que le remitió Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, diciendo que "no podremos llegara Tokio en las mejores condiciones. Para frenar el contacto social que Sanidad considera clave, seguirán sin poder entrenarse.

"Debemos seguir siempre los criterios dictados por el ministerio de Sanidad y los expertos médicos y científicos antes de plantearnos la posibilidad de implantar medidas relacionadas con el entrenamiento de nuestros deportistas seleccionados para Tokio", recuerda Rodríguez Uribes en la misiva.

Alejandro Blanco COE

De esta manera, y sin poder hacer excepciones en lo que dure el estado de alarma decretado, los deportistas españoles deberán seguir confinados.

Francia, como España

En Francia la medida de confinamiento obligatorio impuesta a todos los ciudadanos afecta también a los deportistas, que no se están beneficiando por ahora de ninguna medida excepcional para entrenarse.

La ministra de Deportes, Roxana Maracineanu, aseguró que están intentando enviarles material deportivo para que puedan entrenar en sus domicilios, al tiempo que les pidió que se adapten a esta "situación inédita".

"Su capacidad de adaptación marcará la diferencia. Los deportistas tienen que sacar los recursos, aprovechar una situación inédita para transformar estos inconvenientes en ventajas", aseguró al diario L'Équipe.

Algunos deportistas han comenzado ya a quejarse. Es el caso de los ciclistas, pese a la anulación de buena parte del calendario. Los franceses, al igual que españoles están obligados a quedarse en casa mientras sus rivales de otros países, como Italia, Bélgica Bélgica, Holanda o el Reino Unido, pueden seguir rodando por las carreteras del país.

Imagen de archivo. EFE

El presidente de la Federación Francesa de Natación, Gilles Sezionale, aseguró que los Juegos estarán "falseados" si no se retrasan porque los deportistas no podrán entrenarse en igualdad de condiciones.

Alemania e Italia, los más privilegiados

Italia, primer país europeo donde se implantó la cuarentena, si permite que los deportistas que están preparándose para los JJOO acudan a la calle, a pesar de que es uno de los países con más contagios y muertes debido al Covid-19. Al igual que Alemania, teniendo ambos países permiso para seguir utilizando las instalaciones deportivas en algunos casos.



En Italia los deportistas de élite considerados de "interés nacional", como los atletas olímpicos, tienen derecho a seguir usando las instalaciones deportivas. Pero muchos de ellos han preferido quedarse en sus casas para reducir al máximo el riesgo de contagio.

En Alemania, el uso de instalaciones deportivas ha sido prohibido en prácticamente todo el país, aunque con excepciones para profesionales y, sobre todo, para deportistas que tengan posibilidades de ir a los Juegos Olímpicos, si estos se celebran.

[Más información: Thomas Bach, presidente del COI, recula sobre Tokio 2020: "Se manejan diferentes escenarios"]