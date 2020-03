Carolina Marín lo tiene claro: "Lo mejor es que los Juegos Olímpicos de Tokio se pospongan"

El deporte se encuentra totalmente parado debido al coronavirus. Dicha pandemia ha afectado a las grandes ligas europeas y puede hacer lo mismo de cara a la próxima Eurocopa y a los próximos JJOO que tendrán lugar en Tokio.

Muchas son las voces que afirman que los Juegos Olímpicos no se deberían disputar ya que los deportistas se encuentran parados y no pueden entrenar y competir de cara a Tokio, además de que varios de ellos no saben si a día de hoy podrán acudir.

Carolina Marín, que estará 100% en Tokio si el coronavirus lo permite, tiene claro que no deberían realizarse en la fecha que inicialmente empiezan.

Tras caer en las semifinales del All England Open de bádminton, la jugadora onubense, que se encuentra como todos los españoles recluida en su casa debido a la cuarentena que no permite salir a la calle a no ser que sea por razones mayores, ha pasado por los micrófonos de Radio Marca para hablar de la actualidad deportiva y sobre cómo está afectando el Covid-19 al mundo del deporte. "Llegué este domingo a Huelva y no le pude dar ni un beso ni un abrazo a mi madre, la tuve que saludar desde lejos".

Carolina Marín, durante el All England Open EFE

"Creo que ya se debería dar alguna respuesta porque no estamos en igualdad de condiciones. Los deportistas vivimos en un mar de dudas, yo sinceramente creo que lo mejor es que los Juegos Olímpicos se pospongan", expresó.

Como Carolina Marín, muchos otros deportistas se encuentran en sus casas sin poder salir a la calle a entrenar, hecho que para muchos es muy complicado: "Lo más importante ahora es mantenernos físicamente de la mejor manera posible y sobre todo tener mucha paciencia. Tenemos que llevar esta situación de la manera más positiva posible".

