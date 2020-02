Carolina Marín, tras perder el Barcelona Spain Masters: "He pasado por unos días muy malos"

La campeona olímpica y tricampeona mundial de bádminton, la española Carolina Marín, reconoció este domingo tras su derrota en la final del Barcelona Spain Masters ante la tailandesa Pornpawee Chochuwong (21-11, 16-21 y 18-21) que pasó "unos días muy malos" durante la semana que le impidieron encontrar su mejor versión y disfrutar sobre la pista.

"Físicamente no me encuentro a mi cien por cien, ya que las circunstancias actuales me han hecho no descansar", explicó la española, en relación a la reciente hospitalización de urgencia de su padre.

Marín, que explicó que lo mejor que se lleva del torneo es el apoyo constante de la afición española, expresó que sintió mucha "rabia" por el resultado, ya que vio a su rival mal físicamente y con signos aparentes de cansancio en los puntos más largos.

"En una derrota siempre se pierde confianza y se duda de una misma, pero tengo un equipo que no me va a dejar caer y nos vamos a levantar. Hablaré con mi psicóloga, fisios y entrenadores para analizar muy bien lo que pasó", y añadió que intentará que le afecte lo menos posible.

La próxima gran cita de la española, que con este resultado volvió a quedarse a las puertas de la victoria en el World Tour actual, el cual lidera con dos finales (Indonesia y España) y dos semifinales (Tailandia y Malasia), es el All England del próximo mes de marzo.

