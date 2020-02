Benedicto, el más joven en cruzar el Himalaya sin asistencia: "Estaba preparado para morir"

Cruzar el Himalaya siempre es un riesgo. Es tal que muchos montañeros han acabado muriendo en una de las cordilleras más transcurridas del planeta. Pocos o casi nadie se han atrevido con ello teniendo nula experiencia. Salvo Sergi Unanue y Dani Benedicto.

Estos dos amigos catalanes se convirtieron hace unos días en los más jóvenes del mundo en hacerlo sin asistencia, guías ni porteadores el denominado 'Great Himalaya Trail' (GHT), una travesía de 1.700 kilómetros por las rutas más altas del Himalaya.

Ambos consiguieron superar en 99 días un desnivel acumulado de 175.000 metros entre el punto más oriental y el más occidental del Himalaya nepalés, llegando incluso a tener que, en repetidas ocasiones, superar los 5.000 metros de altitud.

El punto más alto por el que pasaron fue el puerto de Tashi Lapsta, a 5.755 metros sobre el nivel del mar, mientras que el más bajo estuvo en la región de Makalu, donde llegaron a 388 metros de altura.

Empezando desde el campo base del Kanchenjunga, la tercera montaña más alta del mundo, y acabando en la pequeña localidad tibetana de Tumkot (Humla), los dos montañeros pudieron contemplar las ocho montañas de más de 8.000 metros que se encuentran en Nepal, como el Everest. EL ESPAÑOL ha podido hablar con Dani Benedicto.

¿Quién es exactamente Dani Benedicto?

Soy un chico de 26 años que a los 24, cuando terminé los estudios, me di cuenta que tenía que elegir: o dedicarme profesionalmente a la politología o perseguir mi sueño de viajar. Escogí la segunda.

¿Por qué cruzar el Himalaya sin asistencia?

Sergio y yo no somos alpinistas profesionales ni apasionados de la montaña en sentido de tener mucha experiencia, pero a los dos nos gustan los retos y la naturaleza y nos gusta viajar sin asistencia y sin ayudas para buscarnos la vida. Lo que hemos hecho solo lo han conseguido seis personas y nosotros nos hemos convertido en los más jóvenes en lograrlo.

Dani Benedicto

No tiene nada que ver hacerlo con o sin asistencia y más sin tener casi experiencia. Nos hemos encontrado a pequeñas expediciones por el Himalaya que lo hacían con asistencia y todo eso le quita la aventura. Si uno no tiene que cocinarse, guiarse o espabilarse, no tiene ningún sentido estar en el Himalaya desde nuestro punto de vista. Nosotros teníamos poca experiencia en el alpinismo, pero los dos llevábamos un año viajando por separado de una manera tradicional, con tienda de campaña, haciendo autoestop, es decir, pasando situaciones complicadas.

¿Desde cuándo os conocéis Sergio y tú?

Nos conocimos en Mongolia, donde vivimos una aventura juntos llegando a comprar varios caballos y recorriendo la estepa mongola. Fue una experiencia dura e increíble y vimos que nos entendimos muy bien. Me enteré de este Trail, se lo comenté a Sergio y lo hicimos. Empezamos a finales de septiembre.

¿Llegasteis a pensar que lo ibais a conseguir?

Cuando empezamos uno empieza con mucha ilusión, te preparas mentalmente y das la vida por el proyecto. Las tres primeras semanas fueron muy duras debido a que cayó mucha lluvia y eso nos desgastó. Pero poco a poco fuimos viendo que íbamos avanzando bien y que lo podíamos conseguir. Pero al quedar unas semanas dudé de si lo íbamos a terminar debido a que había mucha nieve y lo pasé muy mal. Pero finalmente lo logramos.

Sergi Unanue y Dani Benedicto Instagram: (@dani.is.gone)

¿Qué problemas y riesgos os habéis encontrado?

Los mayores riesgos han sido los aludes debido a toda la nieve que había, los desprendimientos de piedras y los glaciares. No llevábamos cuerdas y pasarlos sin ellas es bastante complicado debido a que hay muchas grietas y si caes en ellas es muerte asegurada. Yo también acabé con los pulgares helados y sin sensibilidad.

¿La muerte es posible en aventuras como esta?

Sí. Hay personas que nos han llamado diciendo que éramos inconscientes, que dos chicos con pocos conocimientos de montaña se planteasen cruzar el Himalaya debido a todos los riesgos. La cuestión es ser consciente de ello y nosotros estábamos preparados para cualquier situación, incluso la de poder morir.

Si algo salía mal podíamos acabar muriendo. Yo llevo un año viviendo experiencias muy fuertes, Por ejemplo, en India tuve un encuentro con unos terroristas y en Laos me atracaron con un destornillador, por lo que todo eso me preparó mentalmente para cruzar el Himalaya.

¿Qué le dirías a esa gente que os tilda de irresponsables o locos?

Quiero mandar un mensaje a la gente normal que no hace falta ser profesional o ser mejor para hacer cosas, lanzarse a proyectos o cruzar el Himalaya. Ya el simple hecho de intentarlo era un éxito.

Dani Benedicto Instagram: (@dani.is.gone)

¿El verdadero límite es la muerte?

Sí. Yo no he conocido nunca mis límites.

¿Por qué vuestra historia está teniendo mucha repercusión?

Porque somos dos chicos normales sin experiencia que lo hemos conseguido y a la gente le gusta ver que se pueden hacer cosas extraordinarias. Si alguien se propone cruzar el Himalaya lo consigue. Si una persona es consciente de los riesgos, que lo pruebe, pero aceptando las posibles consecuencias de sus actos. Una persona físicamente poco preparada, puede conocerse a sí mismo y conseguirlo.

¿Tuvisteis alguna ayuda económica?

No, todo de nuestro bolsillo. Buscamos patrocinadores, mandamos correos, pero todas las marcas pasaron de nosotros. Ahora muchos se estarán arrepintiendo.

