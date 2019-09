La Agencia Antidopaje de EEUU 'libera' a Coleman de la sanción al retirar todos los cargos

Christian Coleman se ha librado de la sanción a la que se enfrentaba por faltar a tres controles antidopaje en 12 meses. La USADA ha retirado los cargos por la violación de esta norma. Así lo ha comunicado este lunes la Agencia Antidopaje de Estados Unidos a través de un comunicado.

"Tres localizaciones fallidas en un período de 12 meses es una violación de las normas antidopaje en virtud del artículo 2.4 del Código Mundial Antidopaje. No se considera que Coleman tenga tres localizaciones fallidas en un período de 12 meses y no se considera que haya cometido una violación de las reglas anti-doping", manifiesta.

En teoría, estas faltas habían sido el 6 de junio de 2018, el 16 de enero de 2019 y el 26 de abril de 2019. No obstante, el atleta ha defendido que la ausencia del 6 de junio de 2018 no fue en dicha fecha, sino el 1 de abril de 2018. De esta manera, no se cumple con el período de 12 meses .



Statement from Usada on Christian Coleman for those asking ... pic.twitter.com/FLtveLHgVf — Sean Ingle (@seaningle) 2 de septiembre de 2019

Christian Coleman no deberá someterse a esta sanción de dos años debido a un fallo de fechas. "No soy un tipo que tome ningún suplemento, por lo que nunca me preocupa tomar pruebas de drogas, en ningún momento", aseguró.

Estará presente en el Campeonato Mundial del próximo mes celebrado en Qatar y de los Juegos Olímpicos del próximo año. "USADA ha determinado que la audiencia ya no es necesaria, y se le permite a Coleman competir inmediatamente", sentenciaron.

[Más información en: Chris Coleman, sucesor de Bolt, se ausenta de tres controles y podrían dejarle sin Juegos ni Mundial]