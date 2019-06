Astrid Fina y su fatídico accidente: "El snowboard hizo que superase la amputación de un pie"

10 de mayo de 2009. Astrid Fina, una chica española de 25 años que trabajaba en una joyería de Barcelona, acababa de salir de ver un partido del Barça en el Camp Nou. Como solía ser habitual en ella, cogió su moto y mientras estaba parada en un semáforo un coche aceleró destrozándole el pie derecho, además de producirle numerosas lesiones.

Tanto ella como los médicos decidieron que lo primero que iban a intentar sería salvarle el pie antes que cortarlo. Tras pasar por el quirófano, una bacteria le provocó una infección, lo que dificultaba todo el proceso.

Dos años y trece operaciones después, decidió someterse a una intervención para amputarle el pie. Tras un tiempo sin hacer deporte, empezó a practicar snowboard para irse poco a poco enganchando, lo que hizo que, gracias a ello, acabase superando la amputación que sufrió. "El snowboard es un estilo de vida y es a lo que quiero dedicarme el día de mañana. No quiero que se vaya de mi vida ni ahora ni en un futuro", comenta Astrid.

Astrid Fina y Oier Zabala en Baqueira Beret

Todo ello le llevó a formar parte del equipo nacional español y ganar una medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Pyeongchang 2018, la primera para un deportista español.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con una Astrid Fina que jamás ha perdido una sonrisa que, entre otras cosas, y gracias a ella, a su positividad, a sus ganas de vivir y sobre todo al deporte, ha conseguido salir adelante. Esta es su historia.

Pregunta: ¿Cómo entró el deporte en tu vida?

Respuesta: Debido a un accidente de tráfico. Intenté durante dos años salvar el pie, pero decidí amputarlo porque estaba ingresada y no había más opciones. Un amigo me invitó a probar el snowboard en Baqueira y eso hice. Me encantó y tuve muy buenas sensaciones. Me dijo que había unas pruebas para la selección española y que probase. Acepté y tuve la suerte de entrar en el equipo. Al año siguiente eran los Juegos de Sochi, siendo el snowboard por primera vez olímpico. Me fui a vivir a Andorra y luego a Argentina. Antes del accidente apenas practicaba deporte.

P: ¿Lo que eres hoy en día es debido al snowboard?

R: Sí. Gracias a ello he ha llegado a crecer, a superar la amputación y aceptar todo. Cuando empecé en el snowboard hacia poco que me operaron y no lo tenia superado.

Astrid Fina

P: ¿Qué recuerdas del primer día sobre la tabla?

R: Una sensación de libertad tremenda. Tras tres años en silla de ruedas deslizarme por la nieve fue algo increíble.

P: ¿Has sacrificado cosas por dedicarte al snowboard?

R: Sí. He sacrificado todo, especialmente por irme a Andorra y a Argentina. Dejé a mis amigos y a mi familia. Mi vida ha cambiado por completo. Mis amigos están en Barcelona y casi todos están casados y tienen hijos. Soy como la diferente de mis amigos. El snowboard es un deporte solitario y pasas por momentos muy duros y haces muchas cosas solas.

P: ¿Cómo recuerdas el momento del accidente?

R: Al principio no era consciente de lo que me pasaba. Estuve tres meses ingresada y volví a casa. Intenté retomar mi vida normal pero no podía. Todo eso fue muy duro y me di cuenta de lo que realmente me estaba pasando.

Astrid Fina y su medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Pyeongchang 2018

P: ¿Cómo afronta una persona algo como tu accidente y tu amputación?

R: Aprendiendo a tener paciencia. Lo de la amputación tiene un proceso de adaptación. Es como pasar un duelo ya que pierdes una parte de ti. Yo al principio no me quería nada, odiaba mi cuerpo. Es un proceso largo, duro y tuve que pedir ayuda psicológica. Luego me di cuenta que no te tiene que dar vergüenza nada. También mi carácter me ayudó afrontar todo. Nunca pensé que me iban a cortar el pie.

P: ¿Te daba a veces miedo y vergüenza salir a la calle?

R: Sí. Al principio no quería salir a la calle, me obligaba mi madre. Me daba vergüenza, la gente me paraba por la calle y me preguntaban que me había pasado. Mordía, era estúpida y me ponía cosas para que no se notase mi amputación.

P: ¿Cómo ves ahora la vida?

R: Antes pensaba que la vida no merecía, la pena, pero tras todo lo que he pasado pienso que es maravillosa. A veces la vida te da una colleja por detrás para que espabiles y abras los ojos. Veo todo con más energía, alegría y positívamente.

P: ¿Si no llegas a tener el accidente serias ahora distinta?

R: Sí. No solo por el accidente, sino por las vivencias de después. El snowboard me ha hecho crecer y he conocido muchas cosas y mundo gracias a ello. Agradezco la vida que tengo ahora ya que es mejor ahora a pesar de que no tenga una pierna. Eso sí, no pasaría por todo el sufrimiento que he tenido.

Astrid Fina

P: ¿Pensaste en tirar la toalla?

R: Sí. Tuve momentos duros cuando me cortaron la pierna. No quería que me viniese a ver nadie y ahí fui cuando pedí ayuda psicológica.

P: ¿Estás orgullosa de como has afrontado estos años?

R: Sí. Sobre todo mi madre siempre me ha ayudado en todo. Ha sido un pilar fundamental en mi vida y siempre ha estado a mi lado. Me siento también orgullosa de la vida que tengo hoy en día y me doy más cuenta de ello cuando la gente me hace verlo.

P: ¿Te imaginabas vivir lo que estás haciendo ahora?

R: Ni de coña. Para nada me hubiese imaginado hacer deporte, dedicarme a ello y ganar.

