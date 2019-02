Telecinco despide a su presentador de deportes: "Ha sido un palo"

Jesús María Pascual, presentador de la sección de deportes en los informativos de la cadena de televisión Telecinco, ha sido despedido por parte de la cadena perteneciente al grupo Mediaset. El presentador llevaba 22 años siendo la 'cara' de la información deportiva del grupo televisivo que dirige Paolo Vasile.

Hace tiempo que no escribo nada por aquí y reaparezco para contaros algo nada agradable. Hoy precisamente se cumplen 22 años desde que empecé a trabajar en Mediaset (entonces era solo Tele5). Ayer Mediaset me comunicó que no cuenta más conmigo. No voy a negar que ha sido... — Jesús Mª Pascual (@JPascualPerez) 1 de febrero de 2019

El propio periodista ha anunciado en su cuenta de Twitter que no seguirá en la cadena tras su despido y ha calificado la noticia como "un palo muy duro": "Hace tiempo que no escribo nada por aquí y reaparezco para contaros algo nada agradable. Hoy precisamente se cumplen 22 años desde que empecé a trabajar en Mediaset (entonces era solo Tele5). Ayer Mediaset me comunicó que no cuenta más conmigo. No voy a negar que ha sido un palo muy duro, pero no hay más remedio que seguir adelante", explica el periodista en su red social.

Pascual termina su mensaje afirmando que "en todas las cosas malas también hay aspectos buenos y es saberse querido y respetado por tus compañeros y algunos jefes. El grupo humano que Mediaset tiene en deportes, tanto en Telecinco como en Cuatro es excepcional y espero que sepan valorarlo". También Jesús María Pascual pide a sus ya exresponsables que no traten a sus compañeros como una mera cifra: "las personas no pueden ser tratadas como números en un balance. Su capacidad de trabajo es infinita por muchas dificultades que se encuentren en su camino".

