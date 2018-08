La española Julia Takacs logra un bronce histórico en el infierno de los 50 km marcha del Europeo

"He ido hasta donde podía ayudarla, me he parado cuando ya no podía ni seguirla". A Chuso García Bragado, en su séptimo Europeo, con 48 años, le pegó 'un trallazo' en el isquio que tenía tocado al paso por el kilómetro 20. Veterano curtido en mil batallas, comprendió que su misión en Berlín, lesionado, pasaba por hacer de liebre de Julia Takacs, su compañera de entrenamiento.

La marchadora española, cuando se colocó a la estela de Bragado, estaba a 4 minutos de la medalla de bronce; el campeón del mundo de 50 kms marcha de 1993 resistió hasta cerca del kilómetro 40 y se apartó, silencioso, en el box del equipo español. En ese momento Julia ya era la tercera.

"Ahora le queda la parte psicológica, pero la he visto muy segura", decía Bragado, con plena confianza en las opciones de Takacs. El calor era abrasador en Berlín, más de 35º, pero la marchadora nacida en Budapest aguantó firme, con ritmo seguro, sin síntomas de flaqueza; y cruzó la meta en un tiempo de 4:15:22; solo por detrás de la portuguesa Henriques, dominadora de la prueba desde el primer metro, y la ucraniana Tsviliy.

Y es que Julia ha encontrado en el infierno de los 50 kilómetros marcha —en Berlín era la primera vez que las mujeres disputaban esta prueba, tradicionalmente solo accesible para los hombres por su tremenda dureza— un enorme sufrimiento que le ha devuelto la ilusión y la felicidad por el atletismo. Takacs, pelo rubio y piel muy blanquita, que entrena en Barcelona a las órdenes de Montse Pastor, pareja de Bragado, ha inaugurado el medallero de la selección española, que sonríe alegre con el relevo generacional.