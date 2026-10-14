Marc Márquez, 33 años: "Me compré una casa en Andorra como segunda residencia, pero duré dos meses y volví a España"

La temporada de MotoGP encara su recta final con el campeonato todavía por decidir. Con solo cinco Grandes Premios por disputarse, la pelea por el título está más emocionante que nunca.

Marc Márquez, que aspira a revalidar la corona, se encuentra a tan solo dos puntos del líder, Jorge Martín, en una recta final en la que cualquier resultado puede cambiar el rumbo de la clasificación.

El piloto de Cervera confía en sus posibilidades de volver a proclamarse campeón, aunque mantiene la prudencia que suele caracterizarle. Así lo dejó ver durante una entrevista en el programa El Objetivo, donde habló abiertamente sobre distintos aspectos de su vida personal y profesional.

La exigente rutina de un piloto de MotoGP obliga a Marc Márquez a viajar constantemente por todo el mundo, lo que reduce considerablemente el tiempo que puede pasar en casa.

Su residencia habitual se encuentra actualmente en Madrid, donde cuenta con una vivienda en La Finca, una de las urbanizaciones más exclusivas de la capital, cuyo valor supera los 10 millones de euros.

Marc Márquez AFP7 Europa Press

Durante la conversación, la periodista Ana Pastor le preguntó por una cuestión que suele suscitar controversia: el pago de impuestos y su relación con Andorra. Márquez respondió con claridad: "Los he pagado toda mi trayectoria deportiva en España y tengo casa en Andorra. No te voy a mentir, probé vivir allí".

El piloto de Ducati también explicó los motivos que le llevaron a plantearse trasladar su residencia al Principado. Su vínculo con Andorra viene de lejos, ya que desde adolescente viajaba allí con frecuencia junto a sus padres.

Cervera, su localidad natal, está situada a aproximadamente una hora de la frontera, por lo que eran habituales las escapadas para hacer compras, pasar el fin de semana o participar en actividades relacionadas con las carreras.

Una vez que comenzó su trayectoria en el Mundial y tuvo coche propio, esos viajes se hicieron todavía más frecuentes. Márquez recordó que subía a Andorra, se quedaba a dormir y aprovechaba para entrenar en sus instalaciones deportivas.

A los 22 años decidió comprar una vivienda allí, aunque inicialmente la planteó como una segunda residencia en la que guardar sus esquís y otras pertenencias.

Con el tiempo, se planteó pasar temporadas más largas en el país, especialmente porque varios compañeros de profesión también estaban trasladándose allí y la fiscalidad resultaba más favorable.

Sin embargo, vivir de manera continuada en Andorra no terminó de convencerle. La experiencia duró apenas dos meses seguidos, tras los cuales decidió regresar a España. "Yo España y casa", resumió al recordar aquella decisión.

Márquez también quiso matizar que su testimonio no pretendía transmitir ningún mensaje concreto sobre la fiscalidad ni sobre las decisiones personales de otros deportistas. Según explicó, prefiere expresar sus ideas a través de lo que hace sobre la moto y aseguró que, en este caso, simplemente estaba contando su experiencia tal y como la vivió.

Asimismo, reconoció ser consciente de las diferencias que existen entre los lugares donde se pagan impuestos y aquellos en los que no, poniendo así punto final a la conversación sobre este asunto.