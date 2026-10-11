Máximo Quiles se corona campeón del mundo de Moto3 al ganar en Mandalika

Tiene el talento de los fuera de clase y la espontaneidad que da la juventud. Máximo Quiles (19 de marzo de 2008, Murcia) no ha fallado en su cita con la historia y se ha proclamado campeón del mundo de Moto3 a lo grande, ganando en el circuito indonesio de Mandalika y sumado su décima victoria de una temporada a la que todavía le quedan cinco citas por delante.

Máximo Killer, como le apodan sus mecánicos del equipo CFMOTO Gaviota Aspar, ha planteado una carrera al ataque desde la sexta posición de la parrilla.

Al inicio de la tercera vuelta ya ha pasado a liderar una prueba que ha controlado a la perfección y que le ha llevado coronarse campeón del mundo de Moto3.

Here's #MAXIMVS ⚔️ Quiles enters the @asparteam World Champion Colosseum 🤩 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/7wavFWh1V1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026

"Lo de que soy campeón del mundo suena gigante; es brutal. Esto acaba de empezar y voy a seguir luchando por más sueños, dando el máximo y sin rendirme nunca. Como dice mi madre, ojalá caigan muchos más títulos. Yo voy a darlo todo, como un gladiador”, ha reflexionado el piloto español que, haciendo honor a su nombre, ha celebrado el título como un gladiador.

“Siempre había querido celebrarlo como Máximo Décimo Meridio [el personaje de Gladiator, la película de Ridley Scott], y así ha sido. Súper ilusionado, me ha encantado. Ahora vendrá la celebración más grande aún. El destino ha querido que sea la décima victoria también”, ha señalado el pupilo de Marc Márquez.

Su relación comenzó al final de la temporada 2022, cuando coincidió con el vigente campeón del mundo de MotoGP en el circuito Ricardo Tormo de Cheste.

“Allí gané la carrera de la Red Bull Rookies Cup y Marc le dijo a mi padre que quería ayudarnos. Antes de eso ya tenía un ojo puesto en mí porque una vez me lo crucé por el paddock y me dio un consejo muy bueno sobre la derrota, porque había ganado la carrera 1 de la Rookies Cup y en la carrera 2 me había caído. Me vio llorando, me paró y me dijo 'Tranquilo, Máximo, de las victorias no se aprende igual que de las derrotas; de estas últimas se aprende mucho más. Quédate con el aprendizaje de hoy'”, ha recordado el piloto murciano, que la próxima temporada dará el salto a Moto2 de la mano del equipo de Jorge Martínez Aspar.