El piloto italiano se reengancha a la pelea por el título, mientras que Márquez y Martín quedan separados por tan sólo dos puntos.

Marco Bezzecchi se impone en Indonesia y aprieta un Mundial de MotoGP que vuelve a liderar Jorge Martín

Marco Bezzecchi se coronó en el GP de Indonesia y de paso se reenganchó a la pelea por un Mundial que se aprieta. El italiano volvió a ganar diez Grandes Premios después y le dio la victoria número 300 a un piloto transalpino en la categoría reina.

Indonesia deja además un cambio en el liderato del Mundial de MotoGP. Jorge Martín, que terminó tercero por detrás de Raúl Fernández, se aupó a la primera plaza de la clasificación general para sumar 355 puntos por los 353 con los que se queda Marc Márquez, que finalizó sexto. Fue el primer póquer de Aprilia en MotoGP.

La pelea por el título parece ahora, por lo tanto, cosa de tres pilotos a falta de cinco Grandes Premios para que se termine el Mundial, y Marco Bezzecchi ha demostrado que no se va a rendir hasta el final.

Desde el GP de Italia no lo conseguía. Marco Bezzecchi suma la victoria 3️⃣0️⃣0️⃣ para Italia en MotoGP 🏆🇮🇹 Martín es tercero y se pone líder del Mundial. Marc Márquez acaba sexto ⚔️🇪🇸 #IndonesianGP 🇮🇩 #MotoGP 🏁 https://t.co/nsZNmzEwQh — DAZN España (@DAZN_ES) October 11, 2026

Raúl Fernández, épico

La salida de la carrera, una vez más, iba a ser uno de los momentos más comprometidos de la misma. Cuando se apagó el semáforo Marco Bezzecchi intentó colarse por el interior a Raúl Fernández, pero se tuvo que ir largo a la salida de la curva y el madrileño recuperó la primera posición por delante de un Marc Márquez que se situó tercero rápidamente.

Fernández se puso entonces a tirar al frente de la carrera con fuerza, y eso le sirvió para abrir hueco con respecto a su perseguidor Bezzecchi. Por detrás, un grupo español con Márquez, Aldeguer y Jorge Martín trataba de no perder demasiada comba. Aldeguer, sin embargo, no duró demasiado en ese trío porque se fue al suelo en la segunda vuelta y completó un fin de semana nefasto de caídas.

Márquez, Acosta y Ogura, en la pelea en el GP de Indonesia. REUTERS

En la tercera vuelta, Jorge Martín superó a Marc Márquez para ascender hasta el tercer puesto, aunque no logró despegarse de su gran rival en la lucha por el liderato del Mundial.



En cabeza de carrera Raúl Fernández mantuvo un ritmo constante y muy alto en una carrera programada a 27 vueltas, en la que la principal duda iba a residir en saber si todos los pilotos aguantarían el esfuerzo físico al que les iban a someter las altas condiciones atmosféricas por la temperatura y humedad del ambiente.

En la séptima vuelta, Acosta encontró el hueco y superó a Márquez, mientras que las diferencias eran tan pequeñas que Martín circulaba apenas un segundo por delante.

UN ADELANTAMIENTO CON MUCHA HISTORIA DETRÁS 🔥 Bezzecchi adelanta a Raúl Fernández y se pone líder 🇮🇹 #IndonesianGP 🇮🇩 #MotoGP 🏁 https://t.co/escwHtlEL6 — DAZN España (@DAZN_ES) October 11, 2026

Poco a poco y probablemente mermado por la fractura de su dedo índice de la mano derecha, Raúl Fernández vio como se fue acercando a la estela de su moto Marco Bezzecchi, ya a medio segundo en la undécima vuelta, pero todavía con dieciséis vueltas más por delante.

Más allá del ecuador de la carrera, Bezzecchi se pegó a Fernández como una sombra, buscando el mejor punto del trazado para intentar superarlo, cuando Marc Márquez volvió a adelantar a Pedro Acosta para recuperar la cuarta plaza.

En el giro 19 se dio lo que parecía imposible de evitar. Bezzecchi adelantó a Fernández y confirmó el vuelco en la cabeza de carrera. Pedro Acosta recuperó la posición tras volver a atacar Marc Márquez, mientras Jorge Martín se acercaba a un Raúl Fernández que daba la impresión de comenzar a sufrir físicamente.

Bezzecchi, junto a Raúl Fernández y Jorge Martín. REUTERS

En la vigésima segunda vuelta Marc Márquez no pudo evitar que le superase Ai Ogura para irse en busca de Pedro Acosta, aunque sin lograr despegarse de ninguno de sus rivales.



La situación no varió hasta ver la bandera de cuadros en primer lugar Marco Bezzecchi, por delante de Raúl Fernández y Jorge Martín, y con un Ai Ogura que batió en una estrecha lucha a Pedro Acosta en las vueltas finales, y con Marc Márquez en la sexta posición.