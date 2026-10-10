Marc Márquez traza un viraje con su Ducati Desmosedici GP26, en el circuito de Mandalika. Efe

Marc Márquez saca partido de la desgracia de Aprilia en Mandalika y ya es el nuevo líder de MotoGP

En un circuito donde posee un historial accidentado y donde nunca había conseguido ganar una carrera, Marc Márquez ha sacado el máximo partido de la desgracia de Aprilia y ha ganado la carrera al sprint en el trazado indonesio de Mandalika, situándose como nuevo líder de MotoGP.

Todo ocurrió en la misma salida, cuando los dos pilotos más rápidos a lo largo del fin de semana quedaron fuera de combate a las primeras de cambio.

Raúl Fernández y Marco Bezzecchi partían primero y segundo, pero a ambos se les metió por dentro Fabio di Giannantonio y Marc Márquez. Los cuatro llegaron en paralelo a la primera curva, pero Bezzecchi hizo un ligero movimiento para no tocarse con Marc Márquez y, sin querer golpeó a Raúl Fernández.

LOCURA TOTAL EN LA SALIDA. RAÚL FERNÁNDEZ Y BEZZECCHI AL SUELO 🤯 Jorge Martín se pone primero y Marc Márquez segundo ⚔️🇪🇸 #IndonesianGP 🇮🇩 #MotoGP 🏁 https://t.co/zuwY6NcU0x — DAZN España (@DAZN_ES) October 10, 2026

Ambos se fueron al suelo, mientras Jorge Martín, que partía quinto, les pasaba a todos por dentro.

El líder de MotoGP tomó la cabeza de la carrera, seguido de Marc Márquez y Ai Ogura, y en sólo tres vueltas acumuló medio segundo de ventaja.

El drama llegó cuando restaban cinco vueltas para el final y Jorge Martín acumulaba una ventaja de un segundo y medio sobre Marc Márquez.

¿QUÉ HA PASADO? 🤯 MARC MÁRQUEZ ADELANTA A JORGE MARTÍN CUANDO ESTABA A MÁS DE UN SEGUNDO ⚔️🇪🇸 #IndonesianGP 🇮🇩 #MotoGP 🏁 https://t.co/jn985MIzHJ — DAZN España (@DAZN_ES) October 10, 2026

El drama llegó cuando restaban cinco vueltas para el final y Jorge Martín acumulaba una ventaja de un segundo y medio sobre Marc Márquez.

El piloto de Aprilia se vio obligado a dejar pasar al de Ducati debido a la baja presión de los neumáticos y para evitar ser penalizado.

Con Marc Márquez liderando la carrera, Jorge Martín se colocó a su estela pero un error en la penúltima vuelta hizo que casi se fuera al suelo acabando a carrera en la cuarta posición.

De esta forma, Marc Márquez pasa a liderar la clasificación general de MotoGP con cuatro puntos de ventaja sobre Jorge Martín.