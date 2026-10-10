Marc Márquez traza un viraje con su Ducati Desmosedici GP26, en el circuito de Mandalika.

Marc Márquez traza un viraje con su Ducati Desmosedici GP26, en el circuito de Mandalika. Efe

MotoGP

Marc Márquez saca partido de la desgracia de Aprilia en Mandalika y ya es el nuevo líder de MotoGP

Suma su octava victoria del año en la prueba corta después de que Jorge Martín tuviera que renunciar a la primera posición por la presión de los neumáticos.

Más información: Raúl Fernández logra su primera pole en MotoGP y Marc Márquez saldrá por delante de Jorge Martín en Mandalika.

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En un circuito donde posee un historial accidentado y donde nunca había conseguido ganar una carrera, Marc Márquez ha sacado el máximo partido de la desgracia de Aprilia y ha ganado la carrera al sprint en el trazado indonesio de Mandalika, situándose como nuevo líder de MotoGP.

Todo ocurrió en la misma salida, cuando los dos pilotos más rápidos a lo largo del fin de semana quedaron fuera de combate a las primeras de cambio.

Raúl Fernández y Marco Bezzecchi partían primero y segundo, pero a ambos se les metió por dentro Fabio di Giannantonio y Marc Márquez. Los cuatro llegaron en paralelo a la primera curva, pero Bezzecchi hizo un ligero movimiento para no tocarse con Marc Márquez y, sin querer golpeó a Raúl Fernández.

Ambos se fueron al suelo, mientras Jorge Martín, que partía quinto, les pasaba a todos por dentro.

El líder de MotoGP tomó la cabeza de la carrera, seguido de Marc Márquez y Ai Ogura, y en sólo tres vueltas acumuló medio segundo de ventaja.

El drama llegó cuando restaban cinco vueltas para el final y Jorge Martín acumulaba una ventaja de un segundo y medio sobre Marc Márquez.

El drama llegó cuando restaban cinco vueltas para el final y Jorge Martín acumulaba una ventaja de un segundo y medio sobre Marc Márquez.

El piloto de Aprilia se vio obligado a dejar pasar al de Ducati debido a la baja presión de los neumáticos y para evitar ser penalizado.

Con Marc Márquez liderando la carrera, Jorge Martín se colocó a su estela pero un error en la penúltima vuelta hizo que casi se fuera al suelo acabando a carrera en la cuarta posición.

De esta forma, Marc Márquez pasa a liderar la clasificación general de MotoGP con cuatro puntos de ventaja sobre Jorge Martín.