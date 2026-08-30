Pleno al 37: Marc Márquez gana con autoridad en MotorLand Aragón y ya es segundo en la clasificación general

Marc Márquez besa el trofeo de ganador del Gran Premio de Aragón, en circuito de MotorLand. Efe

Ha aguantado la presión de no fallar en su circuito talismán para atrapar los 37 puntos vitales -los que otorgan las victorias del sábado y el domingo- con la intención de recortar su distancia con el líder Jorge Martín en un tramo vital de la temporada antes de que el calendario de MotoGP les lleve al continente asiático. Marc Márquez ha demostrado que sigue siendo infalible, pese a un error que pudo costarle caro.

El vigente campeón del mundo tiene entre ceja y ceja un nuevo título y es de los que nunca se rinden y pelean hasta conseguirlo. Marc Márquez tiene hambre de un cetro más en su palmarés y para ello ha peleado para conseguir su noveno triunfo en MotorLand Aragón, el tercero consecutivo.

El piloto de Ducati ha calcado a la perfección la estrategia empleada en la salida de la carrera al sprint del sábado, apurando la frenada y superando a Marco Bezzecchi en la curva 1.

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Este duelo entre Marc Márquez y Marco Bezzecchi es uno de los momentos de la temporada 👏🏻👏🏻👏🏻#AragonGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/FfI0ZyX8BI — DAZN España (@DAZN_ES) August 30, 2026

Una maniobra exquisita, que le ha permitido tomar la cabeza de la carrera aunque dos curvas después la ha perdido por un error suyo que ha podido costarle caro.

Ha olvidado desactivar el dispositivo trasero de altura de su Ducati GP26, con lo que cuando trazaba un viraje la quilla tocaba con el asfalto, y Marco Bezzecchi ha aprovechado para superarle y ponerse en cabeza.

Con el italiano encabezando la carrera, Marc Márquez era consciente de que no podía dejar al italiano coger distancia. Pegado a su estela, en la quinta vuelta ha pasado a la acción.

El lugar elegido ha sido la contrarrecta de meta, donde ambos se han colocado en paralelo a unos 300 km/h. Una imagen escalofriante, que ha terminado con el español superando a Marco Bezzecchi.

La sorpresa ha llegado cuando Pedro Acosta se ha unido a la fiesta y también ha superado al italiano, que ha caído a la tercera posición en un abrir y cerrar de ojos.

A partir de ahí, los dos españoles se han marchado en solitario hasta que Marc Márquez ha comenzado a apretar en el ecuador de la carrera dejando sin opciones al piloto de KTM.

Con su victoria número 77 en MotoGP, Marc Márquez escala a la segunda posición de la clasificación general y se sitúa a 19 puntos del liderato de Jorge Martín, que ha finalizado quinto.