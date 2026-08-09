A Raúl Fernández le sienta bien la renovación: victoria arrolladora en Silverstone

Raúl Fernández celebra su victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el circuito de Silverstone. Reuters

En pocas semanas ha pasado de no tener equipo para continuar en MotoGP a sellar su renovación con la formación Trackhouse por dos temporadas más. El anuncio de la continuidad de Raúl Fernández llegó en Silverstone y el piloto español lo ha celebrado con una victoria arrolladora en el trazado británico.

Raúl Fernández, que ha estrenado decoración en su casco con las flamantes dos estrellas conquistadas por España en el Mundial de Estados Unidos, ha aprovechado el error de Jorge Martín en la salida para liderar la carrera prácticamente desde el inicio.

A partir de ahí, ha sabido imprimir un ritmo inalcanzable para después pasar a gestionar su ventaja y sumar su segundo triunfo en MotoGP tras el logrado la pasada temporada en Phillip Island.

EL DÍA QUE LUCÍA LAS DOS ESTRELLAS DE ESPAÑA EN SU CASCO 🌟

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¡@25RaulFernandez CONSIGUE SU SEGUNDA VICTORIA EN #MotoGP! 🤩 ¡La primera de 2026... en la semana de su renovación!#BritishGP 🇬🇧 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/Rh521Nu2GO — DAZN España (@DAZN_ES) August 9, 2026

Con su segunda posición, Jorge Martín amplía su ventaja al frente de la clasificación general a 31 puntos sobre Marco Bezzecchi, su compañero de equipo, que tuvo que apretar los dientes para conservar la tercera plaza de podio ante el empuje de Álex Márquez.

Su hermano Marc finalizó séptimo tras verse superado por Fabio di Giannantonio cuando restaban tres vueltas para el final.

El vigente campeón del mundo de MotoGP no ha tenido su mejor fin de semana y ahora espera la llegada de MotorLand Aragón para dar un golpe sobre la mesa.