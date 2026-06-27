Golpe de autoridad de Raúl Fernández en Assen: se impone en la carrera al sprint por delante de las Aprilia oficiales

Cuando se ha empezado a anunciar el mercado de fichajes, Raúl Fernández todavía no conoce su futuro. Su rendimiento en las últimas fechas le comienza a guiar hacia su renovación con el equipo Trackhouse y la victoria de este sábado en la carrera al sprint puede ser detonante final para estampar la firma.

Los milímetros que le han separado de la pole en Assen por pisar la zona verde en la sesión de clasificación se han transformado en décimas de ventaja para lograr su segunda victoria al sprint, tras la conseguida en Mugello, y liderar el doblete del equipo Trackhouse al conseguir Ai Ogura la segunda posición. El podio lo ha completado Fabio di Giannantonio.

Marc Márquez ha finalizado séptimo en un circuito muy exigente físicamente, pero la sanción a Pecco Bagnaia por exceder los límites de la pista en la última vuelta le ha hecho ganar una plaza.

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Lo de @25RaulFernandez en la sprint de Assen... un triunfo CATEDRAL 🔥🔥🔥#DutchGP 🇳🇱 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/c2stFxusiC — DAZN España (@DAZN_ES) June 27, 2026

En el día en que Jorge Martín, autor de la pole, y Marco Bezzecchi eran los favoritos, las Aprilia satélites se rebelaron contra las oficiales.

Ai Ogura tomó la delantera en la salida, pero Jorge Martín enseguida recuperó el mando e intentó escaparse del grupo, llegando a acumular casi medio segundo de renta en la primera vuelta.

Fue en el tercer giro cuando emergió la figura de Raúl Fernández, que había tomado la salida desde la cuarta posición. Superó a Jorge Martín en la chicane y pasó a liderar la carrera.

Las cosas se le complicaron a Jorge Martín, que también se vio superado por Ai Ogura y Fabio di Giannantonio mientras Raúl Fernández se lanzó a por su segunda victoria al sprint de la temporada.