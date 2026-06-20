Ai Ogura logra su primera pole en MotoGP con un récord estratosférico en Brno

Ai Ogura traza un viraje con su Aprilia RS-GP, en el circuito checo de Brno. MotoGP

Ya avisó en la jornada del viernes, al marcar el mejor tiempo y batir el récord del circuito de Brno, en poder de Pecco Bagnaia (1.52.303) desde la pasada temporada. Ai Ogura es como una hormiguita, que trabaja duro sin hacer ruido hasta que este sábado ha dado el campanazo.

El piloto japonés ha logrado su primera pole en MotoGP con un récord estratosférico en el trazado checo, al firmar un crono de 1:51.139 y bajar en algo de más de un segundo la marca.

Con una vuelta perfecta, Ai Ogura se ha asegurado la primera posición de la parrilla superando por dos décimas a Fabio Di Giannantonio y Pecco Bagnaia, quienes le acompañen en la primera línea.

La cuarta posición fue para Marco Bezzecchi, quien superó a Marc Márquez por sólo ocho milésimas en su último intento.

El vigente campeón del mundo de MotoGP no lo tuvo fácil porque su primera vuelta lanzada se la quitaron por exceder los límites de pista en la curva 12 y se lo tuvo que jugar todo en la última tanda.

La tercera línea de la parrilla de salida estará compuesta por Raúl Fernández (séptimo), Pedro Acosta y Franco Morbidelli.

Jorge Martín (décimo) abrirá la cuarta línea de la parrilla tras tener que pasar por la repesca.