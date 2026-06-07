Marc Márquez es centenario: conquista su victoria número 100 en Hungría e inicia su remontada hacia el título

Dieciséis años y un día después de su primera victoria mundialista en 125cc en Mugello, Marc Márquez se ha convertido en centenario en el Balaton Park, donde ha conseguido un pleno de triunfos, la pole y ha iniciado su remontada hacia el título.

El vigente campeón del mundo de MotoGP ha batido a Pedro Acosta, su compañero de equipo la próxima temporada, para sumar su primer triunfo del año 266 días después de su última victoria la pasada temporada en Misano. Con ello, acumula 100 triunfos en el campeonato del mundo y 74 en MotoGP.

Pedro Acosta se pegó a Marc Márquez en la salida, mientras que por detrás de ellos se generó el caos cuando a Jorge Martín se le descontroló su Aprilia al llegar a la frenada de la curva 1. El español se fue al suelo y se llevó por delante a Marco Bezzecchi, Raúl Fernández, Fabio di Giannantonio y Fermín Aldeguer.

El piloto de KTM no quería que el vigente campeón del mundo de MotoGP se le fuera y le superó en la segunda vuelta para pasar a liderar la carrera.

Marc Márquez se tomó su tiempo para coger ritmo e ir a por Pedro Acosta, al que superó en el ecuador de la carrera.