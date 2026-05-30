Pole de recórd para Marco Bezzecchi y Marc Márquez acaricia la primera línea en su regreso en Mugello

Marco Bezzecchi traza un viraje con su Aprilia RS-GP, en el circuito de Mugello. MotoGP

En un circuito que viene siendo habitualmente territorio Ducati, Aprilia ha dado una exhibición en el Autodromo de Mugello con la pole de récord de Marco Bezzecchi y tres monturas de la fábrica de Noale copando la primera línea de la parrilla de salida.

En su regreso a la competición tras pasar por el quirófano y perderse Barcelona, Marc Márquez se ha convertido en el mejor piloto de Ducati clasificado en parrilla, abriendo la segunda línea.

La sesión de clasificación comenzó con Jorge Martín al frente tras lograr un crono de 1:44.284 que le dejaba a las puertas del récord del circuito, pero pronto su compañero le dio la réplica.

1:43.921 - THE FIRST EVER 1:43 LAP AROUND MUGELLO⚡



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Marco Bezzecchi trituró por completo su registro al lograr un crono de 1:43.921 y fulminar el récord de Mugello, que estaba en poder de Marc Márquez (1:44.169) desde la pasada temporada.

De esta forma, el italiano logró su segunda pole de la temporada, tras la lograda en la prueba inaugural en Tailandia, y ya acumula 11 poles en MotoGP.

Para rematar la fiesta, Aprilia copó la primera línea de la parrilla de salida en Mugello con Raúl Fernández, que había tenido que pasar por la repesca, y Jorge Martín, que batió el récord de velocidad punta de MotoGP, con 368,6 km/h.

La Ducati mejor clasificada fue la de Marc Márquez, que se quedó a sólo 10 milésimas de la primera línea de la parrilla en su regreso a la competición tras pasar por el quirófano.

Le acompañarán en la segunda línea de la parrilla Fermín Aldeguer y Pecco Bagnaia, su compañero en el equipo oficial de Ducati.