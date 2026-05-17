Di Giannantonio se estrena en una carrera que rozó la tragedia por la estremecedora caída de Álex Márquez

El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) logró este domingo su primera victoria de 2026 y la segunda en MotoGP, al ganar un dramático Gran Premio de Cataluña de MotoGP disputado en el circuito Barcelona-Cataluña, con hasta dos banderas rojas.

Las fuertes caídas de Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) primero y del francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) después provocaron sendas banderas rojas que trastocaron los planes de prácticamente todos los pilotos y equipos.

El sudafricano Brad Binder (KTM RC 16) no tuvo demasiada fortuna pues en la vuelta de calentamiento tuvo problemas con su moto que le obligaron a entrar en la calle de talleres sin poder tomar la salida, aunque cambió de moto y regresó a la prueba desde la calle de talleres.

No falló en ese momento el autor de la 'pole position', Pedro Acosta, que se puso líder a final de recta, por delante de Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), que intercambiaron en varias ocasiones sus posiciones, mientras que Jorge Martín (Aprilia RS-GP) realizó una salida espectacular y pasó de la novena plaza en la formación de salida a la cuarta.

Acosta tiró con mucha fuerza en las primeras vueltas para abrir un pequeño hueco respecto a un grupo perseguidor formado por Raúl Fernández, Alex Márquez, Jorge Martín, Johann Zarco (Honda RC 213 V), Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP25).

Con 'Tiburón' Acosta tirando con fuerza en cabeza de carrera, Raúl Fernández se asentó en la segunda posición mientras que Martín y Márquez se peleaban por el tercer peldaño del podio perseguidos por un trío de italianos formado por Di Giannantonio, Morbidelli y Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP).

Durísima caída de Álex Márquez cuando peleaba por la victoria



Dirección de Carrera informa de que el piloto de Gresini está consciente 🙏🏻#MotoGP #CatalanGP pic.twitter.com/xbPkCkQyK2 — DAZN España (@DAZN_ES) May 17, 2026

Fue en la quinta vuelta cuando Raúl Fernández consiguió ponerse al rebufo de la moto de Pedro Acosta para superarlo en la curva nueve y ponerse al frente de la carrera y, al final de esa misma vuelta, Alex Márquez volvió a adelantar a Jorge Martín.

Raúl Fernández mantuvo un ritmo constante en cabeza, con 'Tiburón' Acosta completamente pegado a él, quizás conservando neumáticos para el final de la carrera y esperando el momento para volver a sorprender a su oponente, que rodó a un ritmo muy rápido en esas vueltas iniciales.

Las posiciones en cabeza de carrera se mantuvieron en esa primera parte de la prueba, con Fernández y Acosta por delante de un Alex Márquez que 'navegaba' en solitario en el tercer puesto y ya algo más atrás el resto de rivales, Jorge Martín, Fabio di Giannantonio y Johann Zarco.

Fabio Di Giannantonio manda en Barcelona 💥



Final de locura con caída de Pedro Acosta❌#MotoGP #CatalanGP pic.twitter.com/xOl8LYlqAn — DAZN España (@DAZN_ES) May 17, 2026

Poco a poco Alex Márquez se fue acercando al dúo de cabeza y fue al comienzo del noveno giro cuando Acosta superó a final de recta a Fernández y Márquez se pegó al rebufo de la Aprilia.

En ese mismo punto, a final de recta en la décima vuelta, Alex Márquez superó a Raúl Fernández para irse a por un Acosta que había logrado algunos metros de ventaja.

Acosta intentó mantener las diferencias con Alex Márquez, pero el vigente subcampeón del mundo mantuvo un ritmo muy constante que le permitió pegarse a la estela de la moto del murciano.

Di Giannantonio, durante el GP de Cataluña. EFE

Al comienzo del duodécimo giro Alex Márquez intentó adelantar a Pedro Acosta en la frenada de la uno, pero el 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón clavó los frenos al límite para mantener la posición.

Poco después, en la entrada de la curva diez, un problema electrónico con la KTM de Acosta le hizo frenar inesperadamente sin que Alex Márquez pudiese evitar el impacto por detrás, en el que Acosta se pudo mantener sobre la moto con la rueda trasera completamente deshinchada por el golpe.

Mientras, Alex Márquez intentó controlar su moto, que perdió numerosas piezas en el impacto, y al irse a la hierba intentó evitar golpearse con el muro de protección, pero sin poder salvarse de una fuerte caída que obligó a mostrar bandera roja a Dirección de Carrera para que el piloto pudiese ser atendido de unas heridas que se presumían podrían ser importantes.

El incidente entre Raúl Fernández y Jorge Martín 💥



Después llegó el gesto de Massimo Rivola a Davide Brivio 👀#MotoGP #CatalanGP pic.twitter.com/h2aFY82jQR — DAZN España (@DAZN_ES) May 17, 2026

El piloto del equipo Gresini, consciente, fue atendido de inmediato por las asistencias médicas del trazado, que lo trasladaron en ambulancia hasta el Centro Médico del circuito y poco después al Hospital General de San Cugat para que pudiese someterse a un intenso chequeo médico.

La carrera se reanudó, a una distancia de trece vueltas con el orden de salida de la vuelta once -completada por todos los pilotos- y sin la participación de Alex Márquez y el italiano Enea Bastianini (KTM RC 16), con problemas técnicos en sus motos.

Segunda salida de la carrera y nuevamente Acosta en cabeza, con una nueva caída múltiple en la primera curva, en la que se fueron por los suelos tres pilotos, el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V), el más perjudicado, y los italianos 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) y Luca Marini (Honda RC 213 V).

Y nueva bandera roja y ambulancia para que pudiese ser atendido el francés Johann Zarco.

La nueva salida de carrera, a doce vueltas.

En la tercera salida, nuevo procedimiento rápido y una vez más Pedro Acosta se puso líder, por delante de Jorge Martín y Raúl Fernández, con Joan Mir (Honda RC 213 V) y 'Pecco' Bagnaia por detrás de ellos.

Pero en la curva cinco la carrera perdió a otro protagonista, Jorge Martín, al ser embestido por Raúl Fernández, que entró colado en la curva y que acabó con el campeón del mundo de MotoGP de 2024 por los suelos, y con el también madrileño retrasado hasta la decimoctava posición.

Acosta se mantuvo firme en el liderato, por delante de Joan Mir, 'Pecco' Bagnaia y Fabio di Giannantonio, que en apenas tres vueltas ya habían abierto un pequeño hueco respecto al resto de perseguidores.

En la cuarta vuelta Di Giannantonio superó a Bagnaia en la curva diez, para irse a la 'caza' de Acosta y Mir, que tenían unos metros de ventaja.

Joan Mir, Fabio Di Giannantonio y Fermín Aldeguer, en el podio del GP de Cataluña. EFE

A cinco vueltas del final, Di Giannantonio superó a Mir para ponerse tras la estela de Acosta y por detrás se acercaban al rebufo de la Honda de Mir el también español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) y el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP).

A dos vueltas del final Fabio di Giannantonio se situó líder, sin que Pedro Acosta y Joan Mir pudiesen hacer nada por impedir la primera victoria del italiano en 2026.

Venció Di Giannantonio, por delante de Joan Mir y Fermin Aldeguer, mientras que Pedro Acosta acabó por los suelos en las últimas curvas en un incidente investigado por Dirección de Carrera con el japonés Ai Ogura