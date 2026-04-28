Algo pasa con Marc Márquez: sin ritmo, sin velocidad y sin margen de error por su fatídica lesión en el hombro derecho

Marc Márquez, con rostro de concentración en el box de Ducati durante el GP de Brasil. Reuters

Han pasado casi siete meses desde que Marco Bezzecchi embistiera a Marc Márquez en el GP de Indonesia y el español aún no está del todo recuperado. Su irregular inicio de temporada así lo certifica.

Es una realidad que la moto y el piloto no son uno como demostraron el año pasado. La Ducati Desmosedici GP26 está un paso por detrás de la Aprilia y el de Cervera no está consiguiendo exprimir al máximo su rendimiento.

Los test de Jerez le venían como anillo al dedo a los de Borgo Panigale en este inicio de temporada y también para Marc. La marca italiana no está pudiendo competir con Bezzecchi y Jorge Martín mientras que el actual campeón está firmando un inicio de temporada lleno de luces y sombras.

El '93' salió a pista con diversas cosas para probar por parte del equipo comandado por Gigi Dall'Igna, destacando novedades en el carenado aerodinámico y también en un nuevo basculante trasero.

"Estoy contento porque ha sido un día muy entretenido para el piloto, y eso te hace feliz, cuando ves que tienes muchas cosas por probar y que la fábrica está trabajando. Es el mejor síntoma, no tenía ninguna duda de que Ducati trabaja los pequeños detalles", explicó tras los test.

Un inicio complicado

Márquez aún no ha logrado ningún podio en las carreras de los domingos tras cuatro grandes premios, y en la general de pilotos está quinto de la clasificación, con 57 puntos, a 44 de Marco Bezzecchi.

"Entiendo a todo el mundo, y yo soy el primero que intenta ver las cosas optimistas, pero a la vez, realistas. De momento, no estamos pilotando de la mejor manera, ni tenemos la velocidad, yo, mi velocidad, para luchar por el mundial", fue claro el ilerdense el domingo tras la carrera.

"Si no estás en el podio los domingos, es muy difícil. Pero intentaremos poco a poco ir mejorando y reencontrando las sensaciones", añadió.

¡AL SUELO MARC MÁRQUEZ! 🤯



Iba segundo detrás de su hermano... ¡Y ACABÓ EN LA GRAVA EN LA SEGUNDA VUELTA! 😯#SpanishGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/E96NZKzj1h — DAZN España (@DAZN_ES) April 26, 2026

Parece que Marc Márquez se levanta últimamente con el pie izquierdo casi todos los días. Su inicio de temporada 2026 no tiene nada que ver con el que protagonizara el curso pretérito en su estreno con los colores de la Ducati oficial.

El nueve veces campeón mundial se está luciendo en el formato Sprint (dos victorias y un segundo; aunque, por contra, besó el asfalto en Austin), pero en las carreras dominicales está sufriendo de lo lindo.

Los ceros de Tailandia y Jerez le han alejado muchísimo de los que comandan la tabla clasificatoria.

"Está como casi aceptando la situación negativa que está viviendo [...] Yo creo que Marc no está pilotando cómodo, no va rápido, no tiene ritmo, y está sufriendo incluso para ser el piloto más rápido de Ducati", analizó Jorge Lorenzo en DAZN.

"Lo primero que tiene que hacer Marc es ir poco a poco, recuperar ese brazo para así poder pilotar con mucha más agresividad, mucha más energía e ir más rápido en general", argumentó el pentacampeón del mundo.

Marc Márquez se va al suelo en el sprint de Jerez. MotoGP

La realidad que vive el español no es algo que pasa desapercibido dentro del paddock, puesto que los pilotos también saben que Márquez no está al 100%.

"Cuando tú estás acostumbrado a llevar tu moto de una manera y, por el motivo que sea, tienes que pilotar diferente, cuando tienes que empujar todavía es más complicado centrarte en pilotar como tienes que pilotar en vez de en cómo te sale", razonó Pedro Acosta.

"Está claro que desde Indonesia del año pasado algún problema tiene que tener, porque no es normal ver esto en Marc. Algún porqué tiene que haber detrás", añadió quien será el futuro compañero del nueve veces campeón del mundo la temporada que viene.

A contrarreloj

En Ducati están buscando soluciones para equipararse al actual dominador del Mundial. De momento, en el fabricante de Borgo Panigale no están mostrando muchos nervios.

Su CEO, Claudio Domenicali, es de los que prefieren ver el vaso medio lleno. Algo que queda bien patente cuando se centra en la figura de un Marc Márquez que sigue sin estar al 100% por la grave dolencia que sufrió el año pasado por el aparatoso accidente en Mandalika.

"El último parón le ha servido para recuperarse un poco más. Se siente mejor y este es el punto del que partir. La lesión fue importante, porque lo mantuvo alejado de las pistas durante mucho tiempo. Para estar en estas motos al nivel necesario para ganar hay que estar realmente al 101%: el 98% no basta. Veremos de aquí en adelante, pero él se siente bien", expuso.

Claudio Domenicali, junto con Marc Márquez.

El diagnóstico está claro: falta velocidad punta tanto en sus manos, como en la Ducati. Y es que la realidad es que el de Cervera se encuentra con un diseño que, aunque estable, no le permite explotar su estilo.

La nueva Desmosedici GP26 ha ganado en control, pero ha perdido nervio. El equilibrio entre la electrónica y el feeling con el tren delantero sigue sin convencerle.

A pesar de que los ingenieros de Borgo Panigale trabajan a contrarreloj para encontrar una configuración que se sienta a su estilo, las soluciones inmediatas parecen lejanas.