Jorge Martín le gana la batalla a Bagnaia en la última vuelta y dinamita el Mundial tras las caídas de Márquez y Bezzecchi

Jorge Martín rueda durante la sesión de clasificación del GP de los Estados Unidos. Reuters

El español vuelve a subirse a lo más alto del podio 496 días después y es el nuevo líder del campeonato del mundo tras una nueva decepción del vigente campeón.

Jorge Martín es el nuevo líder del Mundial. El español vuelve a subirse a lo más alto del podio 496 días después tras ganar la sprint del GP de Estados Unidos. El campeón de 2024 está de vuelta.

No está aún al 100% físicamente. No tiene la misma sintonía que su compañero Marco Bezzecchi con la Aprilia y en un trazado muy exigente -sobre todo para su muñeca derecha-, Martinator ha dado un golpe encima de la mesa. Quiere estar en la pelea por el campeonato del mundo.

Todo lo hizo bien el de San Sebastián de los Reyes en el circuito de COTA. Partía desde la séptima posición y en la segunda vuelta ya era cuarto. Primero se quitó de encima a Pedro Acosta -tras aprovecharse de las caídas de Marc Márquez y Fabio Di Giannantonio-, luego a su compañero, quien se fue al suelo cuando le había devuelto el adelantamiento; y cuando Pecco Bagnaia se acariciaba la victoria, Jorge Martín le dejó con la miel en los labios.

UN MINUTO QUE LO JUSTIFICA TODO 🥹 UNA VICTORIA QUE DEMUESTRA QUE LA ESPERA VALIÓ LA PENA 🔥



511 DÍAS DESPUÉS, @88jorgemartin VUELVE A GANAR #MotoGP 🏁#USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/BzJVSWjzhR — DAZN España (@DAZN_ES) March 28, 2026

El madrileño, que se cayó de la moto mientras celebraba el triunfo con un caballito, supera a Marc Márquez como el piloto con más victorias en una carrera al sprint (17).

No está teniendo un inicio de temporada sencillo Marc Márquez y cada fin de semana se ralentiza un poco más su puesta a punto con una Ducati Desmosedici GP26 que no ofrece las mismas garantías del año pasado.

¡AL SUELO MARC MÁRQUEZ... Y CON ÉL DI GIANNANTONIO! 🤯



Se fue al suelo el '93' con su Ducati oficial... y su moto se llevó a la de Fabio por delante 😯 #USGP 🇺🇸 #MotoGP 🏁



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El vigente campeón apenas rodó en la sprint. El de Cervera se fue al suelo en la curva 12 cuando intentaba adelantar a Fabio Di Giannantonio. En su intento por recuperar la posición con el italiano, Marc entró por el interior y sin posibilidad de frenar la moto tras la curva, se fue largo, tanto que se acabó llevando al piloto de VR46.

La carrera había terminado para ambos a pesar de que Di Giannantonio pudo volver a pista. Oportunidad de oro para las Aprilia, aunque solo fue Jorge Martín quien la aprovechó.

Bagnaia parecía tener la carrera ganada, pero el español se sacó una gran penúltima vuelta para acercarse y encarar el giro final a cuatro décimas. Jorge se lanzó en la frenada de la curva 12. Apuró muchísimo, Pecco levantó y el de Aprilia pasó. Al límite.

Luego, se fue para ganar por primera vez con la RS-GP, aunque fuera al Sprint. Es el rey de los sábados.