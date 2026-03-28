Di Giannantonio encadena su segunda pole consecutiva y bate el récord del COTA de Austin

El italiano Fabio Di Giannantonio traza un viraje con su GP26, en el COTA de Austin. Reuters

La lucha por la pole en el COTA de Austin, donde Marc Márquez acumula un total de ocho, dejó al español sin la posición de honor en una sesión ajetreada en la que el Panel de Comisarios de la FIM abrió investigación en las acciones protagonizadas por Marco Bezzecchi y Enea Bastianini que terminaron perjudicando al vigente campeón del mundo de MotoGP.

Al final la pole fue para Fabio di Giannantonio, que encadena dos de forma consecutiva tras la lograda en el circuito brasileño de Goiânia el pasado fin de semana.

DI GIANNANTONIO LO VUELVE A HACER 🔥 La pole es suya y saldrá por delante de Bezzecchi y Pedro Acosta 👀



Marc Márquez saldrá 6º... por detrás de Mir (5º) y Bagnaia (4º) #USGP 🇺🇸 #MotoGP 🏁



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