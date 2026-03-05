Valentino Rossi (47), expiloto: "Me levanto a las 7:50 para dar leche y galletas a mi hija. Pensé que ser padre sería más difícil"

Valentino Rossi ha sido uno de los grandes nombres de la MotoGP y, sin duda, uno de los pilotos que mejor ha sabido conectar con el público y llevar el motociclismo a nuevas audiencias.

Tras 26 temporadas en la élite, el italiano puso punto final a su carrera deportiva en 2021 para abrir una nueva etapa centrada en su vida personal y familiar.

Junto a su pareja, la creadora de contenido y modelo italiana Francesca Sofia Novello, es padre de dos niñas, de 3 y 1 año, que han transformado por completo su rutina diaria. "Leche y galletas para Giulietta a las 7:50. Ahora que Gabriella ha llegado, está un poco celosa y quiere que Francesca la lleve a la guardería. Intento convencerla de que venga conmigo. Pero ni hablar", relataba el expiloto en una entrevista al diario Corriere della Sera.

Rossi se toma la situación con humor: "No es que me importe, porque así puedo volver a la cama un rato, ya que las noches con un recién nacido son un auténtico circo. Luego, a la oficina, a entrenar. Por la noche: a casa, a cenar con amigos".

El nueve veces campeón del mundo reconoce que la paternidad no ha sido exactamente como la imaginaba: "Pensé que sería más difícil, pero con dos hijas todo se complica. Al principio es más sencillo porque los recién nacidos, aparte de no dormir por la noche, no piden mucho. Hay que acostumbrarse".

Valentino Rossi, junto a su mujer Francesca, durante el GP de Italia la temporada pasada. Europa Press

Sobre su relación con Novello, Rossi reflexiona que "tener hijos en pareja es un paso más importante que casarse". No obstante, no cierra la puerta al altar: "A estas alturas, casarse también podría ser posible. En la boda de un amigo, sus hijos mayores llevaron los anillos. Fue precioso. Me encantaría".

Y añade con ironía: "Lo digo para ganar tiempo, porque a Gabriella le llevará tiempo hacer algo así".

Una familia feliz

La pareja mantiene una relación discreta desde 2017, cuando se conocieron en el entorno del Gran Premio de Monza, donde ella trabajaba como chica de parrilla.

Novello ha manifestado en varias ocasiones que Rossi es "el hombre de su vida", aunque matiza que el matrimonio no es una prioridad: si llega, será bienvenido; si no, la relación seguirá su curso.

En 2021, poco después de anunciar que esperaba su primera hija, Rossi sorprendió con unas declaraciones que generaron debate. Al ser preguntado por la posibilidad de que su hija se dedicara profesionalmente al motociclismo, fue contundente: "Cuando Franci me dijo que íbamos a tener una hija, le dije que era una buena noticia porque no tendríamos que decidir si hacerla correr o no. Definitivamente no correrá en MotoGP y estoy feliz".

El italiano explicó que su postura responde a la experiencia acumulada tras años viendo las carreras desde dentro y desde fuera: "Cuando era joven no entendía lo difícil que es estar al otro lado. Me di cuenta con mi hermano y con los pilotos de la Academy; ver sus carreras desde fuera es duro".

Sin embargo, Novello no comparte del todo esa visión. En distintas entrevistas ha defendido que su hija mayor, Giulietta, apunta maneras y siente una fuerte atracción por las motos. "Será la primera campeona de la historia de MotoGP. Es como Valentino", ha llegado a afirmar con orgullo, alimentando la posibilidad de que la pasión por el motor siga viva en la familia.