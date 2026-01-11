Marc Márquez (32), piloto, sobre cómo cuida su alimentación: "Es importante comer hidratos de carbono, carne y fruta"

Marc Márquez representa una de las mayores leyendas del motociclismo español. Con ocho títulos mundiales el piloto catalán continúa demostrando que la constancia, la disciplina y una preparación meticulosa son las claves para mantenerse en la élite de MotoGP durante más de una década.

Pero detrás de cada victoria, de cada avance imposible y de cada campeonato, existe un trabajo invisible que el propio Márquez ha desvelado en diversas entrevistas.

En marzo de 2017, cuando el piloto de Cervera acumulaba tres coronas en la categoría reina y se encontraba en plena hegemonía con Honda, el portal oficial de MotoGP reconoció una reveladora entrevista donde Márquez explicaba sin rodeos su rutina física y alimentaria.

"Tengo un entrenador personal para trabajar el aspecto físico y seguir una dieta sana, pero aparte de esto no hago nada especial", afirmaba con naturalidad, dejando claro que su éxito no se basa en secretos milagrosos sino en la aplicación rigurosa de principios básicos.

Respecto a la alimentación, Márquez evita complicaciones. Nada de tendencias pasajeras ni suplementos milagrosos. "Respecto a la dieta, es importante comer hidratos de carbono, carne y fruta", resumía el piloto.

Marc Márquez abraza la Torre de los Campeones de MotoGP, en el circuito de Motegi. Reuters

Estos tres pilares constituyen la base de su nutrición diaria, proporcionándole todo lo necesario para afrontar las exigencias físicas y mentales de una temporada de MotoGP.

Los hidratos de carbono le proporcionan la energía necesaria para completar largas sesiones de entrenamiento y carreras que exigen concentración máxima. Desde pasta hasta arroz o patata, estos alimentos garantizan que el piloto tenga suficiente combustible para rendir al máximo sobre la moto.

La carne, por su parte, es una fuente esencial de proteínas que le permite mantener su masa muscular y recuperarse después de cada esfuerzo físico. La fruta completa el triángulo nutricional, aportando vitaminas, minerales y azúcares naturales que favorecen tanto el rendimiento como la recuperación.

La hidratación es otro aspecto crucial en el que Márquez pone especial énfasis. "La hidratación es vital, especialmente antes de la carrera porque una vez empieza es muy difícil beber de la camelback", aseguraba el piloto.

Su autoexigencia le llevaba incluso a minimizar el agua durante la competición: "Yo casi no bebo. Pienso que sería posible acabar una carrera sin beber nada".

Pese a ello, Márquez era plenamente consciente de la pérdida física que experimenta durante las carreras. En pruebas calurosas, llegaba a perder entre uno y kilo y medio, que recuperaba rápidamente después.

Ese nivel de resistencia no surge de la nada, sino que es fruto de un entrenamiento físico y mental que convierte el cuerpo del piloto en una máquina capaz de soportar privaciones temporales sin perder rendimiento.

Más allá de la nutrición, Márquez también destacó la importancia de la respiración como herramienta de gestión emocional. "Si estás en forma, siempre es más fácil controlar la respiración. Aparte de esto, lo más importante es mantener la calma", explicaba.

Su técnica era sencilla pero efectiva: "A veces, cuando estoy nervioso, respiro profundamente tres o cuatro veces y eso me ayuda a recuperar la calma".

Incluso en plena curva, seguía respirando para mantenerse concentrado. Solo dejaba de hacerlo en caso de un susto en pista, lo que demuestra el nivel de control corporal y mental que ha desarrollado a lo largo de su carrera. Para Márquez, la respiración no es una pose sino un recurso práctico que le permite gestionar la presión y mantener el foco en los momentos críticos.

El piloto catalán ha demostrado año tras año que no hacen falta métodos complicados ni extremos para rendir al máximo nivel. Basta con mantener una alimentación equilibrada, apostar por productos básicos y complementarla con disciplina.

Su reciente título mundial, tras varias temporadas complicadas por lesiones, confirma que su preparación sigue siendo efectiva y que la constancia supera a la improvisación.