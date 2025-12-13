La confesión de Jorge Martín tras romperse 11 costillas y sufrir un traumatismo torácico: "Estaba seguro de que se moría"

Jorge Martín, en el box de Aprilia durante el GP de Valencia. EFE

'Del cielo al infierno', así titula MotoGP el documental de una temporada en la que Marc Márquez ha regresado al Olimpo del motociclismo, aunque así se pueden describir también los últimos 12 meses para Jorge Martín.

El 17 de noviembre de 2024 hacía realidad su sueño al proclamarse campeón del mundo en la categoría reina del motociclismo y tan solo unos meses después empezó su calvario con las lesiones, lo que provocó su caída de la pelea por revalidar el Mundial.

El pasado 7 de febrero se sometió a una operación de la mano derecha y del pie izquierdo. Con muy poco tiempo para recuperarse de esta intervención, de nuevo tuvo que volver a ser operado.

Jorge Martín, en el hospital tras su caída en Qatar

A finales de febrero entró de nuevo en quirófano para corregir la "fractura compleja del radio, algunos huesos del carpo de lado izquierdo y una fractura ipsilateral del calcáneo".

No obstante, lo peor sucedió en Qatar. Durante la carrera se fue al suelo en la vuelta 14 y Di Giannantonio no pudo evitar darle con su moto cuando rodaba rueda a rueda con él a 200 km/h.

En cuanto sufrió la caída Jorge Martín se quedó tendido sobre el asfalto durante unos segundos hasta que recibió la ayuda de los comisarios.

'Martinator' tuvo que ser trasladado en helicóptero a la clínica del circuito para luego ser evacuado a un hospital en Doha por un traumatismo torácico, con neumotórax y once costillas rotas.

"Lloramos mucho, teníamos mucho miedo. Me dijo que estaba seguro de que iba a morir", confiesa María Monfort, la novia del piloto, sobre el primer encuentro.

"Él estaba roto, hasta dudaba sobre si iba a volver a correr", añadía su pareja, que estuvo con él todos esos días en el hospital en Doha.

"No te voy a dejar ir"

Un mes después de esa terrible caída saltaba la noticia: Jorge Martín hacía oficial su intención de romper el contrato con Aprilia al final de la temporada.

"Ante la situación de tener que tomar una decisión en una fecha que me viene establecida por contrato, he decidido ejercer mi derecho a liberarme para la temporada 2026. Siempre lo he hecho desde el respeto, de forma clara y con la única intención de tomar el control sobre mi futuro como deportista profesional", se indicaba en el comunicado del piloto madrileño.

👇 @88jorgemartin has released a statement on social media



Read it in full here #MotoGP pic.twitter.com/SCFPkQT3ay — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 29, 2025

"Empecé a dudar sobre mí y sobre muchas cosas", recuerda 'Martinator' en el documental. "Albert (Valera, el mánager) vino y me dijo: 'Creo que podríamos irnos, Honda está detrás de él, la oferta es muy buena'.

En el documental también se narra cómo se produjo el momento en el que Massimo Rivola, CEO de Aprilia, le niega a Jorge Martín abandonar la marca italiana amparándose en el contrato que había de por medio.

"Le dije: '¿Estás de broma?'. Al día siguiente fui a Madrid a verle, para ver si era verdad. Me dijo que era mejor para él irse y le respondí que "lo sentía, pero no le iba a dejar ir'", desveló el italiano.

Una semana antes, Aprilia se llevó la victoria con Bezzecchi en el GP de Silverstone y MotoGP emite la conversación de Marc Márquez con el propio Massimo Rivola.

'Enhorabuena, lo necesitabais', le reconoce el campeón del mundo, a lo que el dirigente replicó: 'Espero que él (Jorge Martín) se dé cuenta de lo que podemos hacer'.

De vuelta al asfalto

El siguiente regreso fue en Brno, donde se escenificó la paz con los de Noale, al aceptar que finalmente reculaba y se quedaba en la marca italiana. "Me dijo que la sensación de acabar esa carrera fue, más o menos, como la de ganar el título, porque fue como renacer de nuevo", asegura María.

En la sprint del GP de Japón se fue al suelo en la salida, lo que le provocó una fractura desplazada de la clavícula derecha. Volvió en Valencia para la última carrera de la temporada, el broche a un año horrible en lo deportivo para Jorge Martín.

"Quiero volver a luchar por victorias y títulos. Estaré aquí hasta que mi cuerpo y mi mente me dejen", promete el campeón del mundo de MotoGP.