Jorge Martín: "Ha sido un año de mierda, pero quería cerrarlo y no quedarme en casa a esperar hasta los test de febrero"
“He aprendido que amo este deporte más de lo que me hubiese imaginado”, asegura el español en su regreso en Cheste tras un año repleto de lesiones.
Más información: Jorge Martín entra en el olimpo de MotoGP al proclamarse campeón del mundo en el circuito de Montmeló.
Justo hace un año por estas fechas, Jorge Martín se proclamó campeón del mundo de MotoGP en el circuito de Barcelona-Cataluña, escenario que acogió de forma excepcional la última cita de la temporada debido a la trágica dana de Valencia. 2025 prometía ser una magnífica temporada para el piloto español, pero se ha terminado convirtiendo en una auténtica pesadilla en la que apenas ha podido lucir su flamante número 1 en la cúpula de su Aprilia.
Cuatro operaciones y 20 huesos rotos han sido el saldo de Jorge Martín en los ocho grandes premios que ha disputado este año. Este fin de semana regresa a la competición en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, última cita de la campaña, tras la complicada fractura sufrida en la clavícula derecha en Motegi y que le ha obligado a perderse cuatro citas.
Será una vuelta con sanción, ya que un error de cálculo en la salida de la carrera al sprint le llevó al suelo y arrolló a Marco Bezzecchi, su compañero de equipo en Aprilia. Así, el español deberá cumplir con la sanción de doble long lap en la carrera de este domingo del Gran Premio de la Comunitat Valenciana.
“Me encuentro bien y contento de estar aquí con todos vosotros, la verdad. Ha sido un año de mierda, con perdón por la palabra, pero quería cerrarlo. No me quería quedar en casa a esperar hasta el test febrero. Obviamente, llego lo mejor que he podido. He trabajado mucho para poder estar aquí este fin de semana, pero llego sin expectativas. Mi objetivo es empezar a trabajar para 2026. Para mí este gran premio es un test. Estoy contento y agradecido de poder estar aquí”, ha expresado Jorge Martín durante su comparecencia ante los medios de comunicación este jueves en el circuito Ricardo Tormo de Cheste.
El piloto de Aprilia ha recibido este jueves el apto médico para correr este fin de semana, también ha sido premiado con una doble long lap de penalización tras arrollar a su compañero de equipo en Motegi. “Entiendo la sanción porque cometí un error. Está claro que no es lo mismo hacerlo yendo solo, que cuando tienes a todos los pilotos en la salida. La sanción es totalmente comprensible, la cumpliré el domingo y ya está”, ha señalado.
Resalta Jorge Martín que en esta temporada para olvidar a aprendido mucho más que el pasado año, cuando se proclamó campeón del mundo de MotoGP. “He aprendido que amo este deporte más de lo que me hubiese imaginado porque, después de un año así, podría no haber venido aquí. Me he dado cuenta de quiero correr muchos más años en moto. He tenido la suficiente fuerza para sacar esta situación adelante. Todo lo que he estado haciendo hasta hoy ha sido para poder correr en Valencia. Me he dado cuenta de que tengo mucho dentro que aún quiero sacar durante muchos años”, ha concluido el español.