Noah Detwiller sale de la UCI y ya se comunica con su familia tras el duro accidente en Sepang

El equipo CIP Green Power ha hecho pública la noticia más importante sobre el estado de salud de Noah Dettwiler. El piloto suizo ha abandonado la UCI, se encuentra estable, fuera de peligro y ya se comunica con su entorno, quienes han estado en vilo desde el domingo pasado.

Dettwiler, de 20 años, sufrió un gravísimo accidente durante la vuelta de formación del Gran Premio de Malasia, el pasado domingo, en el que también se vio involucrado el español Jose Antonio Rueda.

El impacto obligó a detener la actividad en pista y requirió una intervención médica inmediata, ya que el suizo sufrió varios paros cardíacos y tuvo que ser reanimado en el propio circuito de Sepang antes de ser evacuado en helicóptero al hospital de Kuala Lumpur.

En su comunicado, el equipo detalla que el piloto fue sometido a varias operaciones de urgencia, incluida la extirpación del bazo para detener una hemorragia interna y una primera cirugía en la pierna, afectada por una fractura abierta. Además, sufrió fuertes contusiones pulmonares y se le colocó un catéter intracraneal para controlar la presión.

Fuera de peligro

Los médicos informaron el miércoles que su estado ya no era crítico, y desde entonces, Dettwiler "continúa mostrando progresos notables". En las últimas horas se le han realizado nuevas radiografías que han revelado una fisura en el cuello, por lo que deberá llevar un collarín cervical durante varias semanas.

Aún deberá someterse a una nueva operación en la pierna, aunque el equipo señala que todavía no se ha decidido si se llevará a cabo en Malasia o una vez que pueda regresar a Suiza.

"Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al personal médico del Circuito Internacional de Sepang y al hospital de Kuala Lumpur por su profesionalidad, apoyo y atención excepcionales", ha comunicado el CIP Green Power, que también ha agradecido los numerosos mensajes de apoyo recibidos desde el paddock y de todo el mundo.

Noah Dettwiler, antes de una carrera de Moto3 CIP Moto

Por último, el equipo ha querido acordarse también de José Antonio Rueda, que continúa recuperándose de sus lesiones y cuya evolución también es positiva: "Nuestros pensamientos están con José Antonio Rueda, así como con todo su equipo y sus seres queridos en este difícil momento. Les enviamos todo nuestro apoyo".

Tras varios días de enorme preocupación, el mensaje del CIP Green Power devuelve el optimismo al paddock. Dettwiler sigue estable, despierto y recuperándose paso a paso, acompañado por su familia en Kuala Lumpur.