Jorge Martín tampoco estará en el GP de Portugal y su regreso apunta a Valencia dentro de su plan de recuperación

Jorge Martín no levanta cabeza. El campeón del mundo de MotoGP en 2024 se ha perdido 12 de los 20 grandes premios disputados hasta la fecha esta temporada y esa cifra va en aumento. Aprilia ha comunicado en un escueto comunicado que el madrileño no correrá en Portimao, por lo que su única posibilidad de volver a subirse a la moto este año pasa por Valencia.

“Estimados medios de comunicación, queremos informarles que Jorge Martín se perderá el GP de Portugal para centrarse en su recuperación”, es lo único que ha dicho la marca de Noale, sin especificar su evolución.

Martín se lesionó el hombro derecho en el pasado GP de Japón. De hecho, este mismo lunes se cumplió un mes exacto de su caída, en la frenada de la primera curva de Motegi. Un accidente en el que también implicó a su compañero de equipo, Marco Bezzecchi.

Sin embargo, la peor parte se la llevó el madrileño, con una fractura en su hombro por la que tuvo que volar de regreso a España, ya con la idea de un nuevo paso por quirófano en Barcelona (cuarta operación en lo que va de año). Desde entonces, además de la carrera dominical en Japón, se ha perdido los grandes premios de Australia y Malasia. Ahora también el de Portugal.

No había plazos de regreso, el piloto pasó por el centro de Red Bull en Austria para ir quemando etapas y todavía no se subirá a una MotoGP. Lógicamente, es una apuesta de no arriesgar de cara a un 2026 donde Aprilia quiere retar a Ducati y Martín será un claro jefe de filas.

El 2025 invita a pensar en ello. Los resultados de Marco Bezzecchi, que llega con plenas opciones a las dos últimas citas de ser tercero de MotoGP tras los dos hermanos Márquez, el paso al frente de Raúl Fernández -con victoria en Australia- o los detalles de Martín (4º en Hungría o 7º en Brno) en sus pocos Grandes Premios disputados invitan a ello.

Aunque el futuro inmediato pasa, de momento, por otra carrera desde casa para el '1' que debería ser sustituido por Lorenzo Savadori. Jorge Martín se unirá de esta forma a la baja ya conocida de Marc Márquez.