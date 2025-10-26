El parte médico de José Antonio Rueda es esperanzador, pero no hay noticias sobre Dettwiler, el peor parado en el accidente

Las horas transcurren y las noticias llegan a cuentagotas debido a la dureza del accidente que han protagonizado José Antonio Rueda y Noah Dettwiler. El español, campeón del mundo de Moto3, embistió al suizo durante la vuelta de formación y los dos quedaron tendidos sobre el asfalto.

A pesar de que se informó de que ambos pilotos estaban "conscientes", el silencio sobre el estado de salud del piloto de CIP Green Power hizo saltar las alarmas. De hecho, aún no hay ninguna información oficial sobre cómo se encuentra Dettwiler, aunque en un principio estaría fuera de peligro.

El español, quien también sufrió una fuerte caída, "está despierto" y más allá de numerosos hematomas en el cuerpo, ha sufrido una fractura en la mano derecha.

🚨 𝐋𝐀𝐓𝐄𝐒𝐓 𝐍𝐄𝐖𝐒



Following the impact at the exit of Turn 3 between Jose Antonio Rueda and Noah Dettwiler during the Sighting Lap, the Red Bull KTM Ajo rider has a fracture in his hand. At this moment, Rueda is awake and conscious in the hospital. pic.twitter.com/G2XmODzCZd — Red Bull KTM Ajo (@RedBull_KTM_Ajo) October 26, 2025

El equipo Red Bull KTM Ajo informó que: "Tras el impacto a la salida de la curva 3 entre José Antonio Rueda y Noah Dettwiler durante la vuelta de reconocimiento, el piloto del Red Bull KTM Ajo presenta una fractura en la mano. En este momento, Rueda se encuentra despierto y consciente en el hospital".

"Se determinó que el español no presentaba lesiones graves en la cabeza ni en el torso, aunque sí una conmoción cerebral severa por el impacto. Permanece en observación, a la espera de nuevas pruebas en la mano y el brazo", concluyen.

Dorna tranquilizó a los pilotos de MotoGP antes de dar la salida su carrera y así lo desveló Joan Mir en DAZN: "Difícil ponerse el mono con lo sucedido en Moto3 y tenemos noticias un poco más favorables de la organización y da calma y espero que vaya mejorando la situación con el paso de las horas".

Después de una primera atención médica se decidió enviar al piloto español, matemáticamente campeón del mundo de Moto3, en helicóptero hasta uno de los centros médicos de referencia de la zona, sin conocer en aquel momento el alcance real de su lesión.

Enseguida Dirección de Carrera frenó el procedimiento habitual para la celebración del gran premio y los pilotos tuvieron que regresar a boxes hasta que el coche médico pudiera atender a los dos pilotos involucrados en un accidente que pudo tener un final trágico.