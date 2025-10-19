La agonía de Raúl Fernández antes de su primera victoria en MotoGP: "Ni siquiera podía levantarme con una sonrisa"

Lo hizo con 25 años, pero acabó subiéndose a lo más alto del podio para poner fin a su sufrimiento. Raúl Fernández, piloto de Trackhouse (satélite de Aprilia), sorprendió a todos y venció en Phillip Island para convertirse en el 16º corredor español en ganar una carrera en la categoría reina del motociclismo.

El madrileño volvió a saborear la gloria cuatro años después de hacerlo en Valencia a lomos de una Moto2. Se abrazó con todo su equipo y no pudo disimular su emoción ante los micrófonos tras conseguir la machada.

"Han sido muchos años de trabajo en el equipo, muchos momentos malos, muchos momentos buenos también, aunque no se hayan conseguido los resultados que queremos", apuntó Raúl.

"Hubo un momento que ya no era seguir en MotoGP o no, sino ser feliz. Y no lo estaba pasando bien" 😔@25RaulFernandez confiesa lo que se le ha pasado por la cabeza en todos estos años sin ganar #AustralianGP 🇦🇺 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/Ev6EuUemhb — DAZN España (@DAZN_ES) October 19, 2025

"He dicho en algún momento de la temporada que lo pasaba muy mal, a nivel personal. Con mi familia somos uno, y gracias a ellos pude levantar este momento tan difícil. Con mi hermano, que es la persona más importante que tengo y que me apoya", añadió el piloto español.

Fue una gran victoria, en la que no quiso arriesgar en los últimos giros. "He vuelto a coger aire, a respirar y he dicho, 'vamos a calmarnos'", afirmó en relación a un pequeño error en el tramo final que le hizo perder tres décimas.

Una losa

Esta victoria, al final, es un soplo de aire fresco para Fernández; que ha pasado momentos muy duros en su carrera. "Bueno, al final hubo un momento que ya no era el hecho de seguir en MotoGP o no, sino ser feliz y no lo estaba pasando bien", reconoció el madrileño.

"Ahí entra la parte humana de la gente del equipo, mi jefe de mecánicos, mi familia. Con mi jefe de mecánico, me acuerdo con él y con mi entrenador que cogimos después de la carrera de Jerez, fue un punto difícil para mí".

Rezando, agarrado a la valla... ¡PUROS NERVIOS! 🥵



Así vivió el padre de @25RaulFernandez las últimas vueltas antes de su primera victoria en #MotoGP 🏁#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/531kWI1Imv — DAZN España (@DAZN_ES) October 19, 2025

"Nos fuimos a cenar una pizza antes del test y dijimos, 'mira, si mañana le damos la vuelta bien, si no, tenemos que buscar una solución porque yo no soy feliz'. Ni siquiera podía levantarme por la mañana con una sonrisa y creo que eso es lo más importante de la vida y no lo hacía", añadió.

"A partir de ahí, ellos me ayudaron, me transmitieron calma, David también, mi familia también y a partir de ahí ya sabes cómo es el deporte, tienes que construir la base y empezar poco a poco es hacer una casa. Cuanto más rápido la quieras hacer, más rápido se destruye", finalizó.