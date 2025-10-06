Marc Márquez opta por un tratamiento conservador y no pasará por quirófano: se perderá las dos próximas carreras

Marc Márquez evitará pasar por el quirófano una vez más. El piloto español, que sufrió una caída en el pasado GP de Indonesia, finalmente podrá optar por un tratamiento más conservador y no tendrá que ser intervenido.

Así lo confirmó la escudería Ducati a través de un comunicado en el que informó que Márquez sufre "una fractura en la base de la apófisis coracoides y una lesión ligamentosa en el hombre derecho".

"El examen clínico y la evaluación radiológica han descartado cualquier relación con lesiones previas y han confirmado la ausencia de desplazamiento óseo significativo", profundiza también este comunicado para tranquilizar a todos sus aficionados.

Marc Márquez doliéndose del brazo derecho tras la caída #IndonesianGP 🇮🇩 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/XYBSnMT5Hl — DAZN España (@DAZN_ES) October 5, 2025

Finalmente, Márquez seguirá un tratamiento conservador "que consiste en reposo e inmovilización del hombro afectado hasta la curación completa y la consolidación clínica de la fractura, lo que lo descarta definitivamente para el próximo Gran Premio de Australia y Malasia".

En el comunicado Ducati también revela que Márquez estará bajo supervisión médica de forma semanal y, aunque se habla de la ausencia en los dos próximos Grandes Premios, su baja está condicionada a la evolución de las lesiones.

Márquez, objetivos cumplidos

El campeón del mundo celebró este diagnóstico y el no tener que volver a pasar por el quirófano. "Afortunadamente, la lesión no es grave, pero es importante respetar el plazo de recuperación", comentó.

Con el Mundial ya en el bolsillo, el español no tiene ninguna necesidad de forzar y tiene claro que no forzará en absoluto: "Mi objetivo es volver antes del final de la temporada, pero sin precipitarme más allá de las recomendaciones médicas".

"Tanto mis objetivos personales como los del equipo se han cumplido, así que ahora la prioridad es recuperarme adecuadamente y estar al 100%", finalizó Márquez en la valoración de este parte médico que le tendrá un tiempo sin montarse en la moto.