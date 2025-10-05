Marc Márquez sufre una dura caída en el GP de Indonesia tras el toque con Bezzecchi y se teme una grave lesión en el hombro

La maldición de Marc Márquez en Indonesia continúa un año más. El piloto de Ducati no va a subirse a lo más alto del podio después de que Marco Bezzecchi provocara su caída en la primera vuelta de la carrera.

El ya proclamado campeón del mundo se fue al suelo tras una mala salida del italiano, quien no calculó bien cuándo girar la moto para hacer la curva 7 y se llevó por delante al español.

La carrera terminó para los dos, aunque Marc Márquez fue quien salió peor parado. Al ilerdense se le vio dolorido en la escapatoria e hizo gestos del dolor que estaba sufriendo en el hombro.

Inmediatamente el piloto se marchó al centro médico para que le evaluaran cómo se encontraba el brazo y la retransmisión de DAZN emitió cómo Davide Tardozzi, director del equipo Ducati, y Gemma Pinto, la pareja de Marc Márquez, acudían rápidamente a verle.

Durante la carrera, el doctor Ángel Charte dio el diagnóstico sobre Marc Márquez: "Tiene un ligero dolor, por un traumatismo del hombro en el brazo afectado. En la radiografía que le hemos hecho aquí se ve una pequeña fractura, pero hay cierta confusión porque es el brazo operado", confesó.

"Hay una serie de cuestiones que pueden disimular el diagnóstico, por lo que la única forma de saber qué hay es hacer un escáner de TAC para saber si tiene una fractura quirúrgica o no quirúrgica", añadió.

Las explicaciones de @marcmarquez93 a @izaskunruiz en DAZN



🗣️ "Cosas que pasan en la carrera. Bezzecchi me ha pedido disculpas. Llegar a Madrid y lo que digan los doctores"#IndonesianGP 🇮🇩 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/q2LHxlzfMh — DAZN España (@DAZN_ES) October 5, 2025

En cuanto fue atendido por los servicios médicos, Marc salió con el brazo protegido e inmediatamente se irá a Madrid a que le puedan hacer una evaluación más exhaustiva y conocer así el alcance de la lesión.

"Dentro de lo malo, he salido barato. Son cosas que pasan en las carreras. Un día te pasan a ti y otro día a otros. Ahora llegar a Madrid y lo que digan los doctores ese tiempo estaremos recuperándonos", fueron las primeras palabras del español.

IMAGEN DAZN 📹



El doctor Ángel Charte conversando con Davide Tardozzi sobre el estado de Marc Márquez #IndonesianGP 🇮🇩 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/tYNjfPfI3v — DAZN España (@DAZN_ES) October 5, 2025

El GP de Indonesia sigue siendo un quebradero de cabeza para el de Cervera ya que nunca ha conseguido terminar una carrera en el circuito de Mandalika. Con esta nueva caída, cierra un fin de semana gris tras haber sufrido una doble caída el viernes y haber tenido que sufrir la primera repesca en este Mundial.

Durante la práctica oficial para la clasificación se fue al suelo en la curva diez al perder la adherencia en la rueda delantera. No soltó el manillar de su moto, se volvió a subir en ella, arrancó y continuó la sesión.

Marc Márquez completó un par de vueltas más antes de regresar a su taller con el decimocuarto mejor tiempo en esos instantes, pero luego, con 29 minutos de sesión por delante, volvió a sufrir otra caída.

El campeón del mundo se fue por los suelos otra vez de manera un tanto violenta, en la curva cinco, golpeándose incluso la cabeza y el hombro derecho, aunque se pudo levantar por su propio pie y regresar a su taller con las asistencias del circuito.

"Quiero terminar el año sin hacerme daño, sin cometer errores estúpidos", se marcó como objetivo a corto plazo Marc Márquez después de proclamarse campeón del mundo de MotoGP, aunque en Mandalika no lo ha podido llevar a cabo.