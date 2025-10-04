Bezzecchi arrebata la victoria a Fermín Aldeguer en la última vuelta del sprint en Indonesia

Marco Bezzecchi se adjudicó la victoria en la carrera sprint del Gran Premio de Indonesia de MotoGP disputada en el circuito de Mandalika, por delante de los españoles Fermín Aldeguer y Raúl Fernández.

Lo tuvo en la palma de su mano Aldeguer, que llegó líder a la última vuelta paraa sumar su primera victoria de la temporada. Sin embargo, Bezzecchi le pasó confirmando su posición como gran dominador en lo que va de fin de semana.

El piloto italiano protagonizó una exhibición, con remontada incluida, al conquistar la carrera sprint en Mandalika, completando una jornada perfecta tras haber logrado la pole position con récord de pista.

La jornada comenzó de forma prometedora para el piloto de Aprilia, quien había pulverizado el récord del circuito en la clasificación del sábado con un tiempo de 1:28.832, dejando a sus rivales más cercanos a casi cuatro décimas de distancia.

Su dominio había sido evidente desde el viernes, donde lideró todas las sesiones y demostró una superioridad clara en el segundo sector del trazado, especialmente en las curvas rápidas donde la Aprilia encontró su punto óptimo.

Sin embargo, la salida de la sprint transformó completamente el panorama. Bezzecchi tuvo un problema en la arrancada que lo hizo perder múltiples posiciones, cayendo desde la pole hasta la octava posición en los primeros metros.

Con Bezzecchi luchando por recuperar terreno desde las posiciones traseras, el liderazgo de la carrera quedó en manos del joven Fermín Aldeguer, quien demostró una madurez impresionante al frente de su Ducati GP24 de Gresini.

El rookie murciano, que había logrado su primera primera fila en MotoGP, controló la carrera durante gran parte de las 13 vueltas programadas, manteniendo a raya a sus perseguidores.

La carrera se vio afectada por algún incidente significativo. Pedro Acosta, quien había mostrado un gran ritmo y se había colocado segundo persiguiendo a Aldeguer, sufrió una caída en la vuelta 5 en la frenada de la curva 1 cuando aspiraba al triunfo.

Márquez, sancionado

Marc Márquez, quien había tenido su peor clasificación de la temporada partiendo desde la novena posición tras pasar por la Q1 por primera vez en el año, logró una progresión notable durante la carrera.

El recién coronado campeón mundial ascendió hasta la séptima posición final, pero su carrera estuvo marcada por un incidente temprano con Joan Mir que le costó una sanción de Long Lap Penalty.

El toque entre ambos españoles en los primeros compases de la carrera envió a Mir a las últimas posiciones, mientras que los comisarios penalizaron a Márquez con la sanción que debió cumplir durante la propia sprint.

Mientras estos dramas se desarrollaban en la parte delantera, Bezzecchi había iniciado una remontada meteórica. El italiano demostró por qué había sido tan dominante durante todo el fin de semana y, vuelta tras vuelta, 'Bez' fue ganando posiciones.

La batalla final se definió en los últimos giros de la carrera. Bezzecchi había alcanzado las posiciones de podio y se lanzó al asalto del liderazgo de Aldeguer en las últimas vueltas. El duelo entre el experimentado italiano y el joven español prometía un final electrizante.

En la última vuelta, Bezzecchi finalmente encontró su oportunidad. Con una maniobra limpia y precisa, superó a Aldeguer para cruzar la meta en primera posición, completando una remontada para el recuerdo en el circuito de Mandalika.