El legado de Marc Márquez en el Olimpo de MotoGP: el noveno Mundial, la estocada a Rossi y los récords aún por superar

Lo ha vuelto a hacer. 5.836 días después Marc Márquez se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP en una temporada en la que le han sobrado hasta cinco grandes premios para llevarse una ‘Torre de los Campeones’ que en septiembre se dio a conocer su nueva evolución.

En Motegi, un circuito en el que ya se coronó en 2014, 2016 y 2019, el español ha aprovechado su ‘match-ball’ para sumar su séptimo título de la categoría reina, empatando así el récord de Valentino Rossi, a quien la victoria de Marc le duele.

A pesar de que el campeonato ya se ha haya decidido, el de Cervera no va a dejar de acelerar en las cuatro fechas restantes para que se dé por finalizada la temporada. El nueve veces campeón del mundo quiere convertirse en el piloto con más victorias en la historia del motociclismo.

Y a tenor de los resultados que está registrando en Ducati, no es algo descabellado que pronto llegue a los 89 triunfos que llegó a registrar el 'Doctor'.

Marc Márquez se ha llevado el Mundial con un dominio tan apabullante que hacía tiempo no se veía en MotoGP. Si bien la temporada comenzó con las amenazas de Jorge Martín y Pecco Bagnaia, finalmente solo su hermano Álex ha sido capaz de ‘ponerle en apuros’ con la Gresini.

La guinda a la temporada

El mayor de los Márquez Alentá no ha dado opción a sus rivales. Ha ganado en 14 trazados diferentes -sin contar las esprints- y puede superar su récord de victorias en una misma temporada: en 2014, con Honda, llegó a los 14 triunfos.

Cinco años después, en 2019, año en el que había ganado su último Mundial hasta ahora, volvió a poner de manifiesto su superioridad subiéndose a lo más alto del podio hasta en 12 ocasiones.

Con 11 victorias en carreras de domingo, 8 poles, 14 podios y otras 14 victorias al esprint en 16 grandes premios disputados, Marc Márquez tiene la oportunidad de no solo igualar, sino superar su propio récord antes de que termine la temporada.

Marc Márquez marca con sus dedos las 10 victorias logradas esta temporada, en el Balaton Park de Hungría. Reuters

Marc Márquez está arrasando sin piedad en la temporada 2025 de MotoGP y de paso está batiendo varios récords. En Aragón reeditó una marca propia, la de haber liderado todas las sesiones de un gran premio, que no pasaba desde que lo hiciese el propio Márquez en Sachsenring en 2015. Precisamente en Alemania el '93' estableció otro hito.

El de Cervera superó el récord histórico de Grand Chelem de MotoGP, que hasta ahora ostentaba Casey Stoner. Esto es hacer la pole, conseguir la vuelta rápida, ganar la carrera y además liderar todas las vueltas de la prueba. Catorce años después, Márquez ha batido el registro del australiano.

Márquez logró su primer Grand Chelem en Austin 2014, todavía con Honda, marca con la que logró otras siete veces el hito: en Jerez 2014, Austin 2016, Austin 2018, Argentina 2019, Alemania 2019, Aragón 2019 y Japón 2019. De la actual parrilla el siguiente piloto que más veces lo ha conseguido es su compañero, Pecco Bagnaia, con cuatro.

No es el único hito que puede conseguir en esta temporada. El ‘93’ puede convertirse en el piloto de MotoGP que ha ganado en más circuitos diferentes a lo largo de la historia. Y para hacerlo tendría que superar a Valentino Rossi. Tras romper el maleficio en Red Bull Ring, el circuito de Mandalika (GP de Indonesia) y Portimao (el trazado portugués) son los próximos desafíos.

Rossi y Márquez en Malasia Olivia Harris Reuters Sepang

En la categoría reina, Mick Doohan consiguió triunfar en 24 circuitos distintos, mientras que el italiano lo hizo en 23. Actualmente, Márquez suma 22 victorias en trazados diferentes, por lo que está a un paso de igualar al 'Doctor' e incluso de alcanzar al piloto australiano.

Si lo logra, en 2026 podría tener la ocasión de llegar a 25, gracias a la incorporación del Autódromo Internacional Ayrton Senna de Brasil al calendario, al que se añadiría en 2027 otro escenario histórico: el Óscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

Historia viva de MotoGP

En cuanto a todas las categorías del Mundial, ganar en los nuevos circuitos también le acercaría al récord de Rossi, que llegó a imponerse en 29 trazados distintos. Una cifra favorecida, en parte, por la gran rotación de circuitos que coincidió con sus años en las categorías inferiores.

Márquez ha sumado a su palmarés el noveno mundial, aunque podría terminar siendo realmente el séptimo, ya que Liberty Media, nuevos dueños de MotoGP, plantea eliminar de los palmarés los títulos conseguidos en las categorías inferiores a la reina.

No obstante, el motociclismo sonríe al ser testigo del renacimiento del piloto español más laureado de la historia. Marc Márquez sigue haciendo historia.