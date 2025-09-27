Pecco Bagnaia está de vuelta: pole de récord y Marc Márquez saldrá por delante de su hermano Álex en Motegi

Pecco Bagnaia se acopla en el carenado de su Ducati Desmosedici GP25, en el circuito de Motegi. Ducati Lenovo

Este domingo Marc Márquez afronta su primera oportunidad de conquistar su novena corona de campeón del mundo en Gran Premio de Japón, donde ya logró otros tres cetros de campeón (2014, 2016 y 2018), y justo en el circuito Mobility Resort Motegi ha resurgido su compañero de equipo en una temporada plagada de problemas.

Los cambios llevados a cabo por Ducati en la moto de Pecco Bagnaia en el último ensayo de Misano parecen haber surtido efecto en el italiano, que en Motegi ha conquistado su segunda pole del año en la sesión más abierta de la temporada y en la que también ha brillado Joan Mir en la casa de Honda Racing Corporation (HRC).

El italiano ha parado el crono en 1:42.911, fulminando el récord del circuito que estaba en poder de Pedro Acosta (1:43.018) desde la pasada temporada, y le ha arrebatado la pole a Joan Mir por sólo 92 milésimas.

Marc Márquez, que sufrió una caída en la curva 5 en la última sesión antes de la clasificación, saldrá a por el título desde la tercera posición y lo hará por delante de su hermano Álex, al que necesita meter tres puntos más para ser campeón.

El pequeño de los hermanos Márquez partirá desde la octava posición. Le tocó sudar para superar la repesca, la primera de la temporada, y después no pudo pasar de la octava plaza pero se quedó a 360 milésimas de la pole. Desde ahí, tratará evitar el alirón de su hermano.

Tampoco lo tuvo fácil Pedro Acosta para lograr la cuarta plaza. El español sufrió un problema en su moto nada más arrancar la sesión y tuvo que volver al garaje, donde los mecánicos de KTM trabajaron a destajo para solventar el contratiempo. Pudo dar un par de vueltas que le bastaron para salvar los muebles con una gran cuarta posición.