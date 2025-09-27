¿Qué necesita Marc Márquez para ser campeón de MotoGP tras el Sprint del GP de Japón 2025?

La historia espera a Marc Márquez. Este domingo, el piloto catalán podrá salir de Motegi como campeón del mundo por novena vez, la séptima en MotoGP. El Gran Premio de Japón 2025 pondrá, salvo sorpresa, la guinda a una temporada absolutamente dominante con Ducati.

Tras el Sprint del GP de Japón, en la que quedó segundo, Marc Márquez lidera el Mundial con 521 puntos, manteniendo una ventaja de 191 puntos sobre su hermano Álex Márquez, que ocupa la segunda posición con 330 puntos.

Francesco Bagnaia, ganador del Sprint del sábado y en tercera posición en la clasificación general, ya está matemáticamente eliminado tras acumular solo 249 puntos.

Desde el inicio del fin de semana, la ecuación era simple: Marc necesita aventajar a Álex en tan solo tres puntos más para asegurar el título. Esto significa que debe salir del Gran Premio de Japón con una ventaja de al menos 185 puntos para que sea matemáticamente imposible que su hermano lo alcance.

Escenarios para el título

Marc tenía claro que no podía ganar el campeonato en la carrera Sprint del sábado, por lo que la coronación se decidirá en la carrera principal del domingo.

Tras los resultados de la Sprint, en la que Marc fue segundo y Álex, décimo, se quedó sin puntuar, el mayor de los hermanos amarró la diferencia que necesitaba en el fin de semana para salir campeón.

Esto le pone en una situación todavía más ventajosa que en la que empezó el fin de semana, puesto que tendrá un colchón de seis puntos para la carrera del domingo. Esto significa que, incluso, Álex podría quedar por delante de su hermano que no frustraría su campeonato en Japón.

El dominio de Marc Márquez

La temporada de Marc ha sido simplemente excepcional. Sus estadísticas antes de Japón hablan por sí solas: 11 victorias en 16 Grandes Premios disputados, 14 triunfos en carreras Sprint, 25 victorias de 32 posibles (sumando Sprint y carreras principales), 8 pole positions y 14 podios en carreras principales.

El piloto de Ducati ha ganado 7 carreras consecutivas antes de llegar a Japón, estableciendo un récord para un piloto de Ducati en MotoGP. Su dominio ha sido tal que ha superado la barrera de los 500 puntos, algo extraordinario en el motociclismo moderno.

Motegi tiene un significado especial para Marc Márquez. El Twin Ring Motegi ha sido escenario de tres de sus títulos mundiales anteriores: 2014, 2016 y 2018. Sería la cuarta vez que conquistaría un mundial en suelo japonés, en el circuito propiedad de Honda, la marca con la que ganó seis de sus títulos de MotoGP.

La resurrección de una leyenda

Este posible título representa la culminación del mayor regreso en la historia del deporte. Marc llega a Japón después de más de 2000 días sin ser campeón mundial, un período marcado por múltiples lesiones y cirugías —que lo mantuvieron alejado de su mejor nivel— y el cambio de Honda a Ducati en 2024 —adaptándose a una nueva marca tras una década con los japoneses.

La lucha por el título entre los hermanos Márquez añade un elemento emocional único a la temporada. Álex ha disfrutado de su mejor temporada en MotoGP, con dos victorias (España y Cataluña) y 21 podios en 32 carreras, lo que le ha valido un contrato con Ducati como piloto oficial para 2026.

Marc Márquez, en el GP de Japón 2025 EFE

Marc se mostraba cauteloso a pesar de su ventaja abrumadora: "Todo va bien, pero quiero mantener los pies en la tierra. Soy muy consciente y sé que esto no es normal, no me estoy acostumbrando, es excepcional".

El piloto catalán, incluso, insistía en la previa del GP de Japón en que no le importa dónde celebre el título: "Tengo un enorme respeto por Honda. No importa si celebramos en Japón o Indonesia. Ganar en Japón no es algo especial".

Si Marc consigue el título en Motegi, igualaría a Valentino Rossi con siete títulos de MotoGP y sumaría su noveno mundial en total, acercándose peligrosamente a los récords históricos de Giacomo Agostini.

Con 99 victorias en su carrera, también está a solo 16 triunfos de superar las 115 de Valentino Rossi.

El Gran Premio de Japón 2025 promete ser un momento definitorio no solo para Marc Márquez, sino para toda la historia del motociclismo mundial.

La combinación de su regreso triunfal, el simbolismo de ganar en territorio Honda con una Ducati, y la posibilidad de igualar a Rossi en títulos de MotoGP, convierte este fin de semana en uno de los más esperados de la temporada.