Marc Márquez se cae en la carrera al sprint de Misano, pero se asegura poder ganar el título de MotoGP en Japón

Marc Márquez arrastra sobre el asfalto durante su caída en la curva 15 del circuito de Misano. Efe

Había logrado hacer lo más difícil, pero Marc Márquez ha demostrado que también es humano. El líder de MotoGP, que siempre había puntuado esta temporada en el formato corto de los sábados, se ha ido al suelo en la carrera al sprint en el circuito de Misano, entre los aplausos de los seguidores de Valentino Rossi, después de remontar cuatro posiciones y colocarse en cabeza.

Un resbalón que no le va a impedir gozar de su primera oportunidad de proclamarse campeón del mundo de MotoGP en el Gran Premio de Japón, dentro de dos semanas, después de que su hermano Álex finalizase segundo y Pecco Bagnaia, decimotercero, quedase descartado matemáticamente en la pelea por la corona.

Marc Márquez tiró de habilidad desde la cuarta posición de la parrilla y superó a Fabio Quartararo y a su hermano Álex antes de superar las dos primeras curvas. Después se fue a por Marco Bezzecchi, autor de la pole y que apretó las cuatro primeras vueltas, y le cazó al inicio del sexto giro con un adelantamiento entre las curvas 5 y 6.

MARC MÁRQUEZ SE VA AL SUELO, SE CAE EL LÍDER DEL CAMPEONATO 🥺#SanMarinoGP 🇸🇲 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/0JCum55XMb — DAZN España (@DAZN_ES) September 13, 2025

El líder de MotoGP tomó el control de la carrera con todavía ocho vueltas por delante, pero 10 curvas después se fue al suelo en la penúltima curva y tuvo que decir adiós a la carrera entre los aplausos de seguidores vestidos de amarillo.

La caída de Marc Márquez dejó de nuevo en cabeza al italiano de Aprilia, que sumó su primer triunfo en una carrera al sprint y la segunda victoria en MotoGP tras la lograda en Assen en 2023.

Álex Márquez se tuvo que conformar con la segunda posición y Fabio di Giannantonio completó el podio en Misano,