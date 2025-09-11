Marc Márquez se enfrenta a quienes piensan que no quiso ganar en la 'casa' de Rossi: "Que les den. Ala. Ahora traducídselo"

Marc Márquez es, virtualmente, nuevo campeón del mundo de MotoGP. El ocho veces campeón del mundo le saca 182 puntos a su hermano Álex y ya tan solo quedan siete grandes premios por celebrarse.

De haber ganado el pasado fin de semana en el circuito de Montmeló, el mayor de los Márquez Alentá podría haberse proclamado campeón en San Marino, el territorio de Valentino Rossi, con quien mantiene una gran enemistad desde el GP de Argentina celebrado en 2015.

El de Cervera no igualará los nueve campeonatos del mundo del 'Doctor' en Misano y desde el país transalpino se ha estado especulando sobre la posibilidad de que Marc no se subiera -a propósito- a lo más alto del podio para no ganar el Mundial en la casa de su archienemigo.

Ese debate se trasladó en la tarde del jueves a la rueda de prensa celebrada en Misano, a diez kilómetros de la casa de Valentino Rossi. Un periodista italiano no dudó en preguntarle por qué no intentó adelantar a Álex en el GP de Cataluña y poder tener así su primer 'match-ball'.

Un momento tenso

Matteo Miserocchi, periodista del diario Corriere Romagna, aprovechó su turno para preguntar a Marc Márquez sobre esta cuestión. El resultado fue que no hubo más preguntas tras esta.

"Mucha gente aquí, en Italia, piensa que tú no quisiste ganar en Barcelona, en Montmeló, a tu hermano porque no querías ganar y celebrar el título en Misano, la casa de Valentino Rossi", comenzó.

"Muchísimos seguidores de MotoGP debaten, en las redes sociales, que tú aún tienes en tu cabeza el duelo con Rossi. Sé que no te gusta hablar de ello, pero qué tienes que decir sobre esa teoría o forma de pensar, qué le dirías a quien piensa así", preguntó.

La respuesta del protagonista no dejó indiferente a nadie: "A los que piensan eso, o escriben eso, que les den. ¡Ala!, ahora, por favor, traducídselo a este señor. Gracias", dijo antes de levantarse y marcharse.

🗣️ “No soy partidario de comunicar las cosas cuando ayudo”



🔊 “Intentas ayudar sin nada a cambio porque cuando ves lo que llega y cómo lo disfrutan los niños…” @marcmarquez93 y su precioso mensaje al ser preguntado por su solidario gesto en Benetusser 🥹👏🏻#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/zMkNu0iuYM — DAZN España (@DAZN_ES) September 11, 2025

Según informa el diario Sport, inmediatamente los periodistas italianos rodearon a los cinco periodistas españoles con el objetivo de saber qué es lo que había dicho el español.

Y es que la rivalidad con Valentino Rossi es un tema que empieza a cansar a Marc Márquez, ya que es un tema que dejó aparcado hace tiempo. "No me molesta la indiferencia que muestran por mí, aquellos que no me aportan nada", se defiende cuando le preguntan si hará las paces con el italiano.

No obstante, cabe destacar que fue Valentino Rossi quien se negó a estrecharle la mano a Marc cuando el español se la tendió, aunque el italiano decidió despreciarle el saludo.