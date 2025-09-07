Así queda la clasificación del Mundial de MotoGP tras las victoria de Álex Márquez en el Gran Premio de Cataluña

Álex Márquez, por delante de Marc Márquez durante el GP de Cataluña. REUTERS

El pequeño de los Márquez se impuso a su hermano y aplazó el alirón del '93', quien no podrá ser campeón en San Marino.

Álex Márquez logró en el Gran Premio de Cataluña su segunda victoria de la temporada en el Mundial de MotoGP. Se impuso a su hermano Marc para retrasar todavía un poco más el alirón del campeón del mundo.

De esta manera, Marc Márquez no podrá ganar el título este próximo fin de semana en San Marino y deberá esperar al inicio de la gira asiática en Japón el último fin de semana de septiembre.

Los corredores catalanes protagonizaron una batalla cuerpo a cuerpo ante su público durante toda la prueba. Marc se puso primero en la salida, pero Álex no tardó demasiado en devolverle la pasada y mantenerse en lo más alto durante el resto de la carrera.

No sufrió Álex Márquez en las últimas vueltas. Ganó con solvencia y lo celebró junto a su hermano posteriormente delante del público.