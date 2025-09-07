Marc Márquez: "Si mi hermano Álex tuviera otro apellido se valoraría mucho más la temporada que está haciendo"

Davide Tardozzi, team manager del equipo Ducati Lenovo, le pidió calma en la parrilla de salida antes de la carrera en el circuito de Barcelona-Cataluña. “Me dijo ‘Quizá es el día de aceptar que no se puede. Pruébalo’. Lo he probado, pero en las últimas cinco vueltas he cometido un error en la curva 7 y luego, en la 10. He entrado ahí medio descolocado y ya he dicho: ‘Hasta aquí’”, ha desvelado Marc Márquez.

El líder de MotoGP, con una ventaja de 182 puntos sobre su hermano Álex, ha finalizado en el segundo escalón del podio y ha visto como el piloto del equipo Gresini Racing le privaba de su octava victoria consecutiva y de la posibilidad de proclamarse campeón del mundo de MotoGP en Misano, la casa de Valentino Rossi, seis años después de su última corona y tras un calvario lesionado del que ha salido mucho más fuerte y poderoso.

Ahora sólo necesita sumar tres puntos en el Gran Premio de San Marino para disponer de su primera oportunidad de atrapar su noveno cetro en el Gran Premio de Japón, el próximo 27 y 28 de septiembre en el Mobility Resort Motegi, la casa de Honda.

“Si alguien tenía que cortar la racha, que tarde o temprano iba a llegar, que fuera Álex. Montmeló es un circuito donde siempre ha ido muy rápido. Ha ganado en Moto3, dos veces en Moto2 y ahora en MotoGP. En lo que va de temporada, ha sido el único piloto de Ducati capaz de ganarme en una carrera al sprint [Silverstone] y de ganarme aquí. Este sábado ya me ganaba, pero se cayó. Este domingo lo gestionó de la mejor manera”, ha analizado Marc Márquez, quien considera que su hermano debería tener un mayor reconocimiento.

“Estoy convencido de que si Álex Márquez tuviera otro apellido se valoraría mucho más la temporada que está haciendo. A lo largo de su carrera deportiva siempre ha tenido este hándicap. Mucha gente lo ve como una ayuda y yo siempre lo digo: es un peso más. Esta temporada estoy haciéndolo incluso mejor de lo que yo me esperaba, pero Álex está haciendo una campaña impecable. Después de la lesión que tuvo en la mano, se le torció un poco el tema pero está haciendo un año para ganar un Mundial”, ha concluido para reivindicar el trabajo de su hermano.