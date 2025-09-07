Álex Márquez retrasa el título de Marc: gana en Montmeló y acaba con la racha de 7 victorias consecutivas de su hermano

Era el favorito para la victoria en el circuito de Barcelona-Cataluña, pero un exceso de confianza en la carrera al sprint del sábado le llevó al suelo cuando rodaba en solitario y restaban cuatro vueltas para el final. Álex Márquez ha espantado los fantasmas y se ha redimido 24 horas después con una victoria -la segunda en MotoGP- que acaba con la racha de siete triunfos consecutivos de Marc y retrasa el título de campeón del mundo de MotoGP de su hermano al menos hasta Japón, el próximo 28 de septiembre.

ES UNA DE LAS IMÁGENES DE LA TEMPORADA 😍 SON ÁLEX Y MARC MÁRQUEZ HACIENDO HISTORIA EN SU CASA



Sacando los pasos prohibidos, abrazándose y celebrando un doblete que nunca olvidarán 🥹#CatalanGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/N6jgYpROwn — DAZN España (@DAZN_ES) September 7, 2025

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.