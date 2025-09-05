Las KTM eclipsan a Marc Márquez: "Tenemos muy poco agarre y hace que nos cueste sacar el potencial de la moto"

Ni Marc, ni Álex. Los hermanos Márquez han sido eclipsados por las KTM del equipo oficial en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Cataluña, que se disputa este fin de semana en el circuito de Montmeló.

Pedro Acosta ha marcado la pauta en el primer entrenamiento libre, mientras que su compañero Brad Binder lo ha hecho en la práctica que da acceso a la sesión de clasificación del sábado.

El piloto sudafricano ha sido el más rápido en Montmeló (1:38.141), batiendo el récord del circuito que estaba en poder de Aleix Espargaró (1:39.190) desde la pasada temporada, y ha dejado a su compañero de equipo a 104 milésimas. La tercera posición ha sido para Álex Márquez, mientras que Marc Márquez ha finalizado cuarto en un fin de semana en el que puedo dejar la pelea por el título de campeón del mundo de MotoGP prácticamente vista para sentencia.

“No ha ido del todo mal. Esperaba esto, esperaba incluso estar un poquito más lejos de los más rápidos. Hemos acabado cerquita de los más rápidos. En un campeonato de 22 carreras, se trata de esto. En las pistas que son favorables hay que sacar los 37 puntos y en las que no lo son tanto, estar con ellos. Eso es lo que intentaremos durante todo el fin de semana” ha explicado Marc Márquez, detallando los puntos a mejorar.

“Donde estoy sufriendo más son en las curvas rápidas de derechas, que es mi punto débil. Donde estoy sufriendo menos es en el T2, en las curvas largas de derechas, que es uno de los puntos donde antes sufría. Las dos curvas de entrada a meta y la curva 9 es donde mi hermano Álex está yendo más rápido que yo, es donde está marcando la diferencia con las otras Ducati. Nosotros estamos sufriendo más porque tenemos muy poco agarre y hace que nos cueste sacar el potencial de la moto”, ha remarcado el líder de MotoGP, en busca de soluciones para poder continuar con su racha victoriosa y sumar su octavo triunfo consecutivo en la carrera al sprint de este sábado.

“Siempre intento ser honesto. Antes de empezar aquí dije que es un circuito que siempre me ha costado un poquito más. Mi hermano Álex está siendo más rápido, pero yo no estoy del todo lejos. Yo puedo dar un pasito a nivel de estilo de pilotaje porque no todo depende de la moto. Tengo que centrarme en esas curvas en las que pierdo un poquito más”, ha desvelado el piloto de Ducati, en un fin de semana en el que necesita incrementar la ventaja sobre su hermano en 10 puntos más en Montmeló para gozar de su primera oportunidad de ser campeón de MotoGP en Misano.