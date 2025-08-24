Otro susto en el Gran Premio de Hungría de MotoGP: Bastianini, a punto de ser atropellado por Pedro Acosta

El nuevo trazado del GP de Hungría de motociclismo había suscitado muchos debates en las semanas previas, pero una vez disputado, se entienden mejor las dudas sobre sus riesgos para la seguridad.

Tras lo sucedido el sábado con la moto de Pedro Acosta, que a punto estuvo de impactar en un cámara, el domingo no se ha quedado atrás. Enea Bastianini perdió el control de su KTM en una curva y acabó deslizándose por el asfalto en mitad de un tráfico denso.

Por suerte, Acosta frenó a tiempo y ninguna moto impactó contra el italiano. "Cuando te caes en medio de la pista siempre es una incógnita, no sabes qué va a pasar. Me giré y traté de frenar o acelerar mi caída en función de cómo venían los de atrás", comentaba abatido tras la escena.

De lo que se salvó Bastianini 🙏🏻



Esta imagen desde la moto de Pedro Acosta pone los pelos de punta 😯

Los pilotos que venían detrás se vieron obligados a realizar maniobras para esquivar por centímetros la moto y al propio piloto.

La situación pudo haber desencadenado un accidente múltiple, pero los pilotos lograron sortearlo y Bastianini pudo levantarse por su propio pie.

Segundo susto

El de Bastianini no ha sido el primer susto del fin de semana. Este sábado, durante la Q2, se vivió una escena que pudo acabar en tragedia.

Pedro Acosta se fue al suelo en una curva y su moto salió despedida a gran velocidad. Rebotó con tanta fuerza que incluso superó la valla de seguridad e impactó contra una de las cámaras.

En la imagen, se puede ver cómo la KTM golpea contra la cámara, obligando al operario que en ese momento estaba grabando a esquivar la moto. El trabajador salió ileso, pero se jugó la vida, literalmente.

Our cameraman, Joao, avoiding @37_pedroacosta's bike impact is probably the most shocking video you'll see today! 😮

We're so glad to see he's ok! 🙏



We're so glad to see he's ok! 🙏#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/o9SslLPDhT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 23, 2025

El piloto español perdió el control de su RC16 en la curva 8, una de las zonas más rápidas del trazado, durante la sesión de clasificación del sábado. Acosta se fue al suelo al perder el neumático delantero, y mientras él se deslizaba por la grava, su moto inició una trayectoria impredecible.

Según iba rebotando contra el suelo, la moto adquirió más velocidad y altura hasta convertirse en una amenaza. Tras lo sucedido, el piloto se acercó a saludar e interesarse por el estado del cámara, dejando una bonita imagen.