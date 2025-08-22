Momento de tensión en los libres del GP de Hungría: Álex Márquez, Miller y Bagnaia, a pleno grito sobre la pista

Álex Márquez, durante la sesión de este viernes en el GP de Hungría. EFE EFE

La sesión de entrenamientos libres de cara al GP de Hungría de MotoGP de este viernes ha dejado varias sorpresas y una imagen curiosa.

Álex Márquez (Gresini) y el australiano Jack Miller ( Prima Pramac Racing) han acabado discutiendo a gritos sobre la pista por un incidente que obligó a la dirección de carrera a investigar a los pilotos.

Sin percatarse de que otras motos venían por detrás, ambos estaban rodando a baja velocidad, increpándose y bloqueando el paso. El principal afectado ha sido Pecco Bagnaia (Ducati), que no tardó en estallar contra ambos al verse obstaculizado. Los tres pilotos han acabado discutiendo y haciéndose reproches entre sí.

Del momento de tensión entre Álex Márquez y Miller... ¡al enfado de Pecco Bagnaia con el piloto del Gresini! 👀#HungarianGP 🇭🇺 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/5IfKaacFg6 — DAZN España (@DAZN_ES) August 22, 2025

Bagnaia, visiblemente frustrado durante toda la jornada, acabó firmando el 14º mejor tiempo y entró al paddock visiblemente afectado al verse alejado de los mejores tiempos. Jorge Martín, Bezzechi y Di Giannantonio tampoco pasan el corte y correrán la repesca de la Q1.

Pedro Acosta ha sido el más rápido de la sesión, aunque el joven piloto de Red Bull KTM ha dado el susto con una caída cuando intentaba batir su propia marca. Marc Márquez fue segundo y su hermano Álex firmó el tercer mejor tiempo.