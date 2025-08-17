Así queda la clasificación del Mundial de MotoGP tras las victoria de Marc Márquez en el Gran Premio de Austria

La vida sigue igual en MotoGP. Da igual el circuito y las condiciones de la pista, Marc Márquez siempre es el primero en cruzar la línea de meta. La historia volvió a repetirse en el GP de Austria en lo que fue su sexta victoria consecutiva y la 10ª en domingos de 13 posibles.

Salió cuarto y desde el inicio se puso a la sombra de Bezzecchi. Fue a falta de nueve vueltas cuando se lanzó directamente al italiano y ambos protagonizaron una batalla emocionante por subir a lo más alto del podio.

Fermín Aldeguer estuvo a punto de colarse en la fiesta. El español, con una remontada sobresaliente, acabó pasando a Bezzecchi en los últimos giros, pero no le dio tiempo a recortar la desventaja de algo más de un segundo ante Marc.

Acabó ganando y sus principales rivales por el título, su hermano Álex Márquez y Pecco Bagnaia, acabaron décimo y octavo, respectivamente. Volvió a dar un golpe sobre la mesa en un Mundial que tiene prácticamente agarrado por las dos manos.

