Así queda la clasificación del Mundial de MotoGP tras las victoria de Marc Márquez en el Gran Premio de Austria
El piloto español ganó su sexta carrera consecutiva en el circuito de Red Bull, hasta ahora inédito para él.
Más información: Marc Márquez y su renta de puntos centenaria miran a la gira asiática para lograr un título de MotoGP de récord
La vida sigue igual en MotoGP. Da igual el circuito y las condiciones de la pista, Marc Márquez siempre es el primero en cruzar la línea de meta. La historia volvió a repetirse en el GP de Austria en lo que fue su sexta victoria consecutiva y la 10ª en domingos de 13 posibles.
Salió cuarto y desde el inicio se puso a la sombra de Bezzecchi. Fue a falta de nueve vueltas cuando se lanzó directamente al italiano y ambos protagonizaron una batalla emocionante por subir a lo más alto del podio.
Fermín Aldeguer estuvo a punto de colarse en la fiesta. El español, con una remontada sobresaliente, acabó pasando a Bezzecchi en los últimos giros, pero no le dio tiempo a recortar la desventaja de algo más de un segundo ante Marc.
ES EL JEFE. QUIERE ROMPER LA MALDICÓN. MARC MÁRQUEZ ADELANTA A BEZZECCHI EN UNA BATALLA ÉPICA 🤯🔥#AustrianGP 🇦🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/FORyAaMkw1— DAZN España (@DAZN_ES) August 17, 2025
Acabó ganando y sus principales rivales por el título, su hermano Álex Márquez y Pecco Bagnaia, acabaron décimo y octavo, respectivamente. Volvió a dar un golpe sobre la mesa en un Mundial que tiene prácticamente agarrado por las dos manos.
Clasificación del Mundial
|Nombre
|Puntos
|Marc Márquez
|418
|Álex Márquez
|276
|Pecco Bagnaia
|221
|Marco Bezzecchi
|178
|Fabio Morbidelli
|144
|Fabio Di Giannantonio
|144
|Pedro Acosta
|144
|Fermín Aldeguer
|121
|John Zarco
|144
|Fabio Quartararo
|103