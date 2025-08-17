Pecco Bagnaia (28) se abre en canal y culpa a Ducati de sus resultados: "Estoy perdiendo bastante la paciencia..."

El garaje de Ducati está dividido en dos: la alegría desbordante de los ingenieros de Marc Márquez cada fin de semana y el desquicio del equipo de trabajo de Pecco Bagnaia. El italiano lleva toda la temporada mostrándose muy crítico con la moto y en Austria ha explotado.

A pesar de que este fin de semana prometía para el bicampeón del mundo de MotoGP -corría en Red Bull Ring, donde había ganado los tres últimos años de manera consecutiva-, el resultado fue un octavo puesto.

"Siempre estoy concentrado y nunca he perdido mi cabeza en nada [...]. Me adelantaban todos a la salida de curvas y no podía acelerar. Es una situación un poco particular y espero que me lo expliquen. Se me está acabando bastante la paciencia. No me dicen nada de momento, estoy esperando", reconocía Bagnaia en el micrófono de DAZN tras la carrera.

🗣️ "Estoy perdiendo bastante la paciencia. No me dicen nada, estoy esperando"



El italiano salió muy decepcionado de Spielberg y es que la tendencia subido a la Ducati Desmosedici GP25 no cambia en el transcurso de la temporada: "Hoy ha sido como todo el año. No sé lo que pasa. Estoy siempre ahí luchando, pero hoy dándolo todo he quedado octavo, a 12 segundos", añadía.

"El potencial está ahí. Yo no sé por qué no sale. Me cuesta mucho seguir a otros. He visto al principio de la carrera que Marc y 'Bez' hacían todo mejor que yo (frenadas, entrada, salidas...).

Sé que son pilotos fuertes, pero que yo llegue a 12 segundos en un circuito en el que siempre he marcado la diferencia es algo que no entiendo y no lo voy a entender", concluía Bagnaia.

Un año difícil

A raíz de perder el Mundial la temporada pasada frente a Jorge Martín, quien pilotaba en Pramac Racing -equipo satélite de Ducati-, Pecco Bagnaia no ha vuelto a ser el mismo. El italiano quería al madrileño como compañero de equipo y acabó llegando Marc Márquez.

El de Cervera se está imponiendo a su compañero en todos y cada uno de los grandes premios disputados esta temporada, excepto en Estados Unidos y en Jerez.

En Austin se fue al suelo cuando lideraba la carrera y le regaló la victoria a Bagnaia, mientras que en el circuito Ángel Nieto a pesar de recuperar la moto no pudo subirse al podio.

Por lo tanto, el bicampeón del mundo solo se ha subido a lo más alto del podio en una ocasión este año y, de hecho, Álex Márquez también está por delante de él en la clasificación. Y eso que el hermano del actual líder del Mundial está en Gresini, también un equipo satélite.

Marc Márquez, Pecco Bagnaia y Álex Márquez durante el GP de Austria. EFE

Bagnaia está teniendo una temporada para olvidar con una moto que no se adapta a su estilo de pilotaje. Parece que de nada están sirviendo los continuos mensajes que lanza cada fin de semana a su equipo.

Superado el ecuador de la temporada, la situación no ha cambiado tras el parón estival. Pecco se ha despedido muy pronto de la lucha por el Mundial de MotoGP y a pesar de que falta toda la segunda parte, el objetivo ya está puesto en el año que viene.