Pecco Bagnaia, en el paddock del GP de Austria.

Pecco Bagnaia, en el paddock del GP de Austria. Reuters

MotoGP

Pecco Bagnaia (28) se abre en canal y culpa a Ducati de sus resultados: "Estoy perdiendo bastante la paciencia..."

El italiano terminó octavo en el GP de Austria y tras la carrera cargó contra su propio equipo después de que le adelantaran "todos los pilotos".

Publicada

El garaje de Ducati está dividido en dos: la alegría desbordante de los ingenieros de Marc Márquez cada fin de semana y el desquicio del equipo de trabajo de Pecco Bagnaia. El italiano lleva toda la temporada mostrándose muy crítico con la moto y en Austria ha explotado.

A pesar de que este fin de semana prometía para el bicampeón del mundo de MotoGP -corría en Red Bull Ring, donde había ganado los tres últimos años de manera consecutiva-, el resultado fue un octavo puesto.

"Siempre estoy concentrado y nunca he perdido mi cabeza en nada [...]. Me adelantaban todos a la salida de curvas y no podía acelerar. Es una situación un poco particular y espero que me lo expliquen. Se me está acabando bastante la paciencia. No me dicen nada de momento, estoy esperando", reconocía Bagnaia en el micrófono de DAZN tras la carrera.

El italiano salió muy decepcionado de Spielberg y es que la tendencia subido a la Ducati Desmosedici GP25 no cambia en el transcurso de la temporada: "Hoy ha sido como todo el año. No sé lo que pasa. Estoy siempre ahí luchando, pero hoy dándolo todo he quedado octavo, a 12 segundos", añadía.

"El potencial está ahí. Yo no sé por qué no sale. Me cuesta mucho seguir a otros. He visto al principio de la carrera que Marc y 'Bez' hacían todo mejor que yo (frenadas, entrada, salidas...).

Sé que son pilotos fuertes, pero que yo llegue a 12 segundos en un circuito en el que siempre he marcado la diferencia es algo que no entiendo y no lo voy a entender", concluía Bagnaia.

Un año difícil

A raíz de perder el Mundial la temporada pasada frente a Jorge Martín, quien pilotaba en Pramac Racing -equipo satélite de Ducati-, Pecco Bagnaia no ha vuelto a ser el mismo. El italiano quería al madrileño como compañero de equipo y acabó llegando Marc Márquez.

El de Cervera se está imponiendo a su compañero en todos y cada uno de los grandes premios disputados esta temporada, excepto en Estados Unidos y en Jerez.

Marc Márquez, durante el GP de Austria de MotoGP.

En Austin se fue al suelo cuando lideraba la carrera y le regaló la victoria a Bagnaia, mientras que en el circuito Ángel Nieto a pesar de recuperar la moto no pudo subirse al podio.

Por lo tanto, el bicampeón del mundo solo se ha subido a lo más alto del podio en una ocasión este año y, de hecho, Álex Márquez también está por delante de él en la clasificación. Y eso que el hermano del actual líder del Mundial está en Gresini, también un equipo satélite.

Marc Márquez, Pecco Bagnaia y Álex Márquez durante el GP de Austria.

Marc Márquez, Pecco Bagnaia y Álex Márquez durante el GP de Austria. EFE

Bagnaia está teniendo una temporada para olvidar con una moto que no se adapta a su estilo de pilotaje. Parece que de nada están sirviendo los continuos mensajes que lanza cada fin de semana a su equipo.

Superado el ecuador de la temporada, la situación no ha cambiado tras el parón estival. Pecco se ha despedido muy pronto de la lucha por el Mundial de MotoGP y a pesar de que falta toda la segunda parte, el objetivo ya está puesto en el año que viene.