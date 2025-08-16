La vida sigue igual tras las vacaciones: Marc Márquez logra su sexta victoria seguida al sprint en Austria

Tras relajarse en Menorca con su novia Gemma Pinto, con su hermano Álex y un grupo de amigos, la vida sigue igual para Marc Márquez en su regreso al trabajo. El líder de MotoGP va descontando los grandes premios para conseguir su novena corona de campeón del mundo en la que va a lograr unos números de récord tras lograr su duodécima victoria de 13 posibles -la sexta consecutiva- en la carrera al sprint en el Red Bull Ring de Spielberg.

