La vida sigue igual tras las vacaciones: Marc Márquez logra su sexta victoria seguida al sprint en Austria
Bate a su hermano Álex y a Acosta para sumar su duodécima victoria en la prueba de los sábados y ya cuenta con una ventaja de 123 puntos en la general..
Más información: Marc Márquez gana hasta dejando pasar a Pedro Acosta en la carrera al sprint de Brno.
Tras relajarse en Menorca con su novia Gemma Pinto, con su hermano Álex y un grupo de amigos, la vida sigue igual para Marc Márquez en su regreso al trabajo. El líder de MotoGP va descontando los grandes premios para conseguir su novena corona de campeón del mundo en la que va a lograr unos números de récord tras lograr su duodécima victoria de 13 posibles -la sexta consecutiva- en la carrera al sprint en el Red Bull Ring de Spielberg.
👀 @marcmarquez93 and @valeyellow46 get ready for the #TissotSprint #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/KwtaYUEBxm— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 16, 2025
Noticia en actualización
Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.
Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.