Estos son los grandes premios en los que Marc Márquez nunca se ha alzado con la victoria en su carrera en MotoGP

A pesar de las 96 victorias que ostenta Marc Márquez en toda su carrera deportiva -de las cuales 70 son en MotoGP-, todavía hay territorios que se han convertido en inexpugnables para el español. Tres países, tres grandes premios, tres circuitos en los que nunca se ha llevado la victoria.

Con 381 puntos, 120 de diferencia con respecto a su hermano Álex y 168 con Pecco Bagnaia, el de Cervera va camino de ganar su nuevo campeonato del mundo. Este año su Mundial puede decidirse en la gira asiática si él continúa con su misma dinámica ganadora, pero todo dependerá de su regularidad.

Hay tres circuitos del actual calendario donde todavía no se ha llevado la victoria: en Austria, en Indonesia y en Portugal.

El trazado austriaco de Spielberg se ha convertido en una espina clavada para el octocampeón del mundo. Nunca en su carrera ha logrado ganar en el Red Bull Ring, ni en MotoGP ni en las categorías inferiores.

En sus visitas anteriores al Red Bull Ring, Márquez ha quedado tres veces segundo, siempre pegado a una Ducati, lo que demuestra que ha estado cerca pero nunca ha logrado dar el paso definitivo. Sus últimos podios en Austria datan de 2019, cuando protagonizó memorables duelos hasta la última curva, especialmente contra Andrea Dovizioso.

Sus tareas pendientes

Los resultados del mayor de los Márquez en Portugal, Austria y Tailandia han sido muy dispares, ya que a pesar de no haberse llevado nunca la victoria, sí ha conseguido subirse al podio.

El peor circuito para el de Cervera es el de Mandalika en Indonesia. Si bien la temporada pasada terminó 12 y en 2023 fue cuarto en la sprint y sexto en la carrera, en 2022 se cayó cuatro veces durante el fin de semana, siendo la última en el warm up.

La caída fue tan dura que no pudo tomar parte en la carrera y, de vuelta a casa, se le reprodujeron los problemas de visión doble que le impidieron también correr en Argentina.

En 2020, Márquez se perdió la cita en Austria al estar ausente debido a la mencionada lesión. En 2019 finalizó en segunda posición, a dos décimas de Andrea Dovizioso. En 2018 llegó, de nuevo, segundo, esta vez por detrás de Jorge Lorenzo.

Un año antes, en 2017, otra vez segundo y, otra vez, por detrás de Dovizioso. En 2016, año en el que Austria volvió al calendario del Mundial, Marc Márquez firmó un quinto puesto.

Desde el regreso del Gran Premio de Austria al calendario del Mundial de motociclismo, el Red Bull Ring se ha convertido en territorio inexpugnable de Ducati, que ha vencido en MotoGP en las cinco carreras que se han disputado desde 2016.