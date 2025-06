La guerra entre Jorge Martín y Aprilia continúa: "El equipo no ha mantenido la filosofía que acordamos al firmar el contrato"

La decisión que tomó Jorge Martín de abandonar Aprilia al final de temporada no fue fruto de un calentón a tenor de un inicio de temporada adverso. Las semanas han seguido sucediéndose y el actual campeón se mantiene firme en el pulso que echó a su equipo con el objetivo de romper el contrato.

Y es que en el acuerdo con Aprilia se acordó poder dejar el equipo a final de la presente temporada si el rendimiento de la moto no era acorde a su objetivo de pelear por el Mundial. Desde la marca italiana se desmintió la existencia de dicha cláusula y esperaban que el madrileño cambiase de opinión, pero la decisión está tomada.

"Lo que podemos decir es que Jorge Martín está libre de contrato para 2026. Para nosotros está bastante claro: ha ejecutado una cláusula que tenía en el contrato y, simplemente, estamos siguiendo lo que está firmado", ha confesado Albert Valera, el representante del piloto, en declaraciones a motogp.com.

Si algo ha quedado claro a tenor de la confesión del agente de Jorge Martín, es que el de San Sebastián de los Reyes puede negociar con cualquier equipo... y la opción Honda está en la recámara.

"Por ahora no podemos hablar de ofertas de terceros porque, quizás, aún no es el momento. Tenemos que conversar y entender otras propuestas. Lo primero era asegurarnos de que Jorge quería activar esa cláusula; lo hizo y lo anunció en su comunicado", añadió.

Un futuro en Honda

El español provocó un completo seísmo que puede cambiar por completo las ideas de unos jefes de equipo que estarían encantados de tener a un campeón del mundo, aunque las opciones no son muy amplias puesto que Honda es el único equipo oficial que aún tiene una plaza sin definir.

La marca japonesa ha pasado en menos de un año de ser el hazmerreír de la parrilla a poder tener otra vez en sus filas a un campeón del mundo. La llegada de Romano Albesiano y la reconstrucción interna del equipo ha sido el argumento definitivo para que Jorge Martín afronte un nuevo reto en su carrera.

Jorge Martín, en el box de Aprilia Europa Press

"Creemos firmemente que está libre. Desde el momento en que defendemos la libertad de Jorge, podemos hablar con otros fabricantes. Me preguntáis por Honda, y sí, es una opción para el próximo año", proclamó.

El corto periplo de 'Martinator' en su nuevo equipo ha estado lleno de infortunios en forma de lesiones que le han impedido participar en ocho de los nueve grandes premios disputados hasta la fecha. No obstante, el calvario no está próximo a llegar a su fin puesto que en Catar sufrió un traumatismo torácico, con neumotórax y once costillas rotas.

Mientras tanto, Aprilia se limitó a mandar un breve comunicado a la prensa. "Nuestra posición no ha cambiado desde el comunicado de prensa publicado el jueves 22 de mayo. Los representantes de Aprilia Racing no harán más comentarios al respecto", indicaban los de Noale.

En aquel escrito, los italianos decían que cuentan con Martinator para 2026. De hecho, Massimo Rivola, su CEO, lo confirmaba en una entrevista en GPOne. "Jorge es piloto nuestro para este año y el próximo", decía. Por lo que ellos no creen en el valor de esa cláusula.