Gran Premio de Las Américas, MotoGP: horario y dónde ver por TV la sprint y la carrera

La temporada de MotoGP no ha podido comenzar de la mejor manera para los hermanos Márquez. Marc y Álex están imponiendo su dominio por encima del resto de pilotos, tanto en las sprint como en las dos carreras disputadas hasta la fecha, las dos primeras posiciones del podio han estado reservadas al de Ducati y al de Gresini. Bagnaia, mientras tanto, espera su momento.

Ducati le ha dado al ocho veces campeón del mundo la posibilidad de brillar y también de disfrutar de este deporte y Marc no está desaprovechando esta oportunidad. Es feliz en la marca oficial del equipo italiano y tras Tailandia y Argentina se han confirmado los rumores sobre su firme candidatura al campeonato, aunque ha encontrado en la figura de su hermano su principal amenaza.

Además, el de Cevera regresa ahora al que es uno de sus grandes circuitos talismán, el Gran Premio de las Américas de MotoGP, y lo hace como gran favorito a la victoria. Austin es uno de los circuitos que más se adapta a sus características de pilotaje junto al alemán de Sachsenring, donde se impuso de manera consecutiva desde 2013 hasta 2018 y también en 2021.

Bagnaia no es la única 'victima' del inicio de temporada de Marc Márquez, ya que Pedro Acosta también esperaba un salto de calidad en su paso al equipo oficial y por el momento no se ha producido. De hecho, el 'Tiburón' ha hecho público su malestar en más de una ocasión con la evolución de su moto, algo que no ha gustado en absoluto ni a los ingenieros ni a los responsables del fabricante austríaco de motos.

La llegada del Gran Premio de Las Américas no ha hecho más que poner en 'pie de guerra' a todos los participantes en el campeonato, que saben que se dirigen a un escenario en el que por las condiciones que atraviesa el campeón español en este comienzo de 2025 será muy complicado, por no decir imposible, salvo error o avería, batirlo en pista.

Horarios del GP de Las Américas

Sábado 15 de marzo:

14:40: Libres 2 Moto 3

15:25: Libres 2 Moto 2

17:10: Libres 2 MotoGP

16:50: Clasificación MotoGP

18:50: Clasificación Moto3

19:45: Clasificación Moto2

21:00: Carrera al sprint MotoGP

Domingo 16 de marzo:

18:00: Carrera Moto3

19:15: Carrera Moto2

21:00: Carrera MotoGP

¿Dónde ver el Gran Premio de Las Américas de MotoGP?

Todas las sesiones del Gran Premio de Las Américas de MotoGP y del resto de categorías se podrán ver a través de la plataforma DAZN y el canal DAZN 1. Además, EL ESPAÑOL realizará una cobertura de lo que suceda en el Gran Premio de Solidario, el último de la temporada.